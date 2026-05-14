Забудьте про форшмак: как приготовить пикантную закуску из сельди за 15 минут

Сельдь, соленый огурец, два вида горчицы — и выходит закуска, от которой невозможно оторваться

Сельдь — продукт, который довольно часто появляется в холодильнике. Многие привыкли есть ее с отварным или запеченным картофелем, готовить из нее "Шубу" или форшмак. Но фудблогер inna.delights показала, как из сельди сделать новую, по-настоящему пикантную закуску.

Главный секрет блюда заключается в правильном мариновании лука и сочетании двух видов горчицы, что создает глубокий вкус.

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

Филе сельди – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Горчица – дижонская (в зернах) и обычная (по вкусу).

Зелень – укроп или петрушка (по вкусу).

Для маринада: 1 ст.л. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. яблочного уксуса и 100 мл кипятка.

Способ приготовления

Нарежьте лук тонкими полукольцами и положите в миску. Добавьте соль, сахар и яблочный уксус, после чего залейте все кипятком. Оставьте лук ровно на 10 минут — за это время он станет мягким, пропитается маринадом и полностью потеряет резкий запах. Пока лук маринуется, нарежьте филе сельди и соленый огурец небольшими аккуратными кубиками. Добавьте к нарезанным ингредиентам подготовленный лук, оба вида горчицы и мелко порубленную свежую зелень. Тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился.

Советы для идеального результата

Для этой закуски лучше всего подходит слабосоленое филе. Обращайте внимание на упругость мяса — оно не должно разлазиться при нажатии.

Традиционно закуску выкладывают на ломтики свежего или подсушенного хлеба. Для праздничного стола попробуйте подать ее на ржаных гренках, в тарталетках или на кружочках запеченного картофеля.

Укроп лучше всего подчеркивает вкус рыбы, но вместо него можно использовать зеленый лук, который добавит блюду весенней свежести.

Такая закуска отлично подходит и к праздничному столу, и просто как сытный перекус. Раньше мы также рассказывали, как приготовить закуску из лаваша и сосисок.