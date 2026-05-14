Укр

Забудьте про форшмак: как приготовить пикантную закуску из сельди за 15 минут

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закуска из сельди
Закуска из сельди. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сельдь, соленый огурец, два вида горчицы — и выходит закуска, от которой невозможно оторваться

Сельдь — продукт, который довольно часто появляется в холодильнике. Многие привыкли есть ее с отварным или запеченным картофелем, готовить из нее "Шубу" или форшмак. Но фудблогер inna.delights показала, как из сельди сделать новую, по-настоящему пикантную закуску.

Главный секрет блюда заключается в правильном мариновании лука и сочетании двух видов горчицы, что создает глубокий вкус.

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

  • Филе сельди – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Огурец соленый – 1 шт.
  • Горчица – дижонская (в зернах) и обычная (по вкусу).
  • Зелень – укроп или петрушка (по вкусу).
  • Для маринада: 1 ст.л. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. яблочного уксуса и 100 мл кипятка.

Способ приготовления

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами и положите в миску. Добавьте соль, сахар и яблочный уксус, после чего залейте все кипятком. Оставьте лук ровно на 10 минут — за это время он станет мягким, пропитается маринадом и полностью потеряет резкий запах.
  2. Пока лук маринуется, нарежьте филе сельди и соленый огурец небольшими аккуратными кубиками.
  3. Добавьте к нарезанным ингредиентам подготовленный лук, оба вида горчицы и мелко порубленную свежую зелень. Тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился.

Советы для идеального результата

  • Для этой закуски лучше всего подходит слабосоленое филе. Обращайте внимание на упругость мяса — оно не должно разлазиться при нажатии.
  • Традиционно закуску выкладывают на ломтики свежего или подсушенного хлеба. Для праздничного стола попробуйте подать ее на ржаных гренках, в тарталетках или на кружочках запеченного картофеля.
  • Укроп лучше всего подчеркивает вкус рыбы, но вместо него можно использовать зеленый лук, который добавит блюду весенней свежести.

Такая закуска отлично подходит и к праздничному столу, и просто как сытный перекус. Раньше мы также рассказывали, как приготовить закуску из лаваша и сосисок.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Селедка