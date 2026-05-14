Сезон молодого картофеля открыт: как приготовить идеальную золотистую корочку (видео)

Идеальный гарнир к мясу

Гарнир может быть не только дополнением к основному блюду, но и полноценным гастрономическим наслаждением — например, ароматная гречка с шампиньонами давно стала домашней классикой украинской кухни. Но сегодня мы предлагаем еще более простой и по-настоящему сезонный вариант – молодой картофель со сливочным маслом, чесноком и свежей зеленью. Именно в период молодого картофеля это блюдо имеет особый вкус, ведь тонкая кожура и нежная текстура не нуждаются в сложных кулинарных техниках. Главный секрет приготовления – не переварить картофель перед обжариванием, чтобы внутри он оставался мягким, а снаружи покрывался золотистой хрустящей корочкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".

Как приготовить картофель с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

молодой картофель — 700 г;

сливочное масло – 30 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп – 1 небольшой пучок;

зеленый лук — 3-4 стебля;

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

Способ приготовления:

Тщательно помыть молодой картофель и отварить в подсоленной воде почти до готовности в течение 10-15 минут в зависимости от размера. Слить воду и дать картошку немного остыть, чтобы она не ломалась во время обжарки. Разогреть сковороду со сливочным маслом и оливковым маслом, выложить картофель и обжаривать до золотистой корочки со всех сторон. Измельчить чеснок, укроп и зеленый лук. Добавить чеснок в картофель в конце приготовления и готовить еще 1 минуту, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел. Посыпать картофель свежей зеленью, приправить черным перцем и подавать горячим.

Советы по выбору ингредиентов

Для этого блюда лучше всего подходит мелкий молодой картофель одинакового размера — он равномерно проваривается и красиво подрумянивается. Не стоит очищать тонкую кожуру, ведь именно она придает характерный сезонный вкус и текстуру. Сливочное масло желательно использовать высокой жирности, поскольку оно создает насыщенный сливочный аромат. Если хочется более пикантного вкуса, к зелени можно добавить чуть-чуть петрушки или несколько капель лимонного сока перед подачей.

Как и с чем подавать

Молодой картофель лучше подавать горячим сразу после приготовления, пока корочка остается хрустящей. Блюдо отлично сочетается со свежими овощными салатами, малосольными огурцами, запеченным мясом или рыбой. Для подачи картошку можно дополнительно украсить свежим укропом и кусочком сливочного масла, которое аппетитно растает сверху. Также гарнир хорошо подходит с чесночным соусом или сметаной с зеленью.

Молодой картофель с чесноком и зеленью — это простое сезонное блюдо, которое не нуждается в дорогих ингредиентах, но всегда получается ароматным и аппетитным. Сочетание нежной серединки, румяной корочки и свежей зелени делает ее универсальным гарниром почти к любому блюду. Такой рецепт легко станет одной из главных гастрономических ассоциаций лета.