Салат "Конотопский" потеснит даже "Оливье": гости точно попросят рецепт этой закуски из баклажанов

Баклажаны по-новому

Если вы думаете, что из баклажанов можно готовить только рагу или икру, этот рецепт полностью изменит ваше мнение. Салат "Конотопский" – это эффектная слоеная закуска, которая готовится из простых ингредиентов, но выглядит как праздничное блюдо.

Рецептом поделилась фудблогерка Анна Зеленская в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – по вкусу

соль, перец — по вкусу

Если вы не едите майонез, замените его густым греческим йогуртом, смешанным с 1 ч. л. горчицы и щепоткой соли.

По желанию между слоем моркови и яиц можно добавить один мелко нарезанный маринованный огурец. Это придаст блюду приятную кислинку.

Этапы приготовления:

1. Баклажаны очистите и нарежьте небольшим кубиком. Выложите на сковороду, добавьте 1 ст. л. растительного масла и 50 мл воды. Тушите под крышкой до мягкости. Когда баклажаны станут нежными, добавьте пропущенный через пресс чеснок, перемешайте, выключите огонь и обязательно оставьте под крышкой до полного остывания. Это позволит чесноку "отдать" свой аромат овощам, не потеряв остроты.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. Обжарьте их до золотистого цвета.

3. Отварите яйца вкрутую. Плавленый сырок положите в морозилку на 15 минут, а затем натрите на терке.

4. Выберите стеклянную форму, чтобы были видны все слои салата. Каждый слой (кроме верхнего) нужно равномерно смазывать майонезом в такой последовательности:

Первый слой: тушеные баклажаны с чесноком

Второй слой: жареный лук с морковью

Третий слой: натертые вареные яйца

Четвертый слой: натертый плавленый творожок.

Для того чтобы салат раскрыл свой вкус, ему обязательно нужно настояться в холодильнике не менее 2 часов. За это время все ингредиенты смешиваются между собой, а баклажаны пропитают соседние слои чесночным ароматом. Перед подачей можно украсить блюдо свежей зеленью или измельченными орехами.