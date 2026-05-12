Их съедят быстрее мяса: как замариновать помидоры к шашлыку (видео)

Вкусная и сочная закуска к мясу и другим блюдам

Шашлык лучше всего сочетается с овощами, ведь они придают мясу свежесть и легкость. Традиционно их подают свежими в виде нарезки, готовят разнообразные салаты или запекают на гриле непосредственно рядом с мясом. Однако есть еще один интересный способ разнообразить меню для пикника — замариновать помидоры по быстрому рецепту. Эта закуска получается значительно ароматнее обычных овощей и идеально дополняет вкус жаренного на мангале мяса.

Благодаря сочетанию соевого соуса, специй и лимонного сока овощи приобретают глубокий пряный вкус. О том, как приготовить закуску из помидоров к шашлыку, рассказала фудблогерша katia_cooking_ в Instagram.

Ингредиенты

Помидоры – 4–5 шт.

Лук – 2–3 шт.

Петрушка и базилик – по вкусу

Для маринада:

Соевый соус — 4 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль – 1 ст. л. (без верха)

Сахар – 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Лимонный сок – 1 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Процесс приготовления Помидоры и лук нарежьте аккуратными кольцами средней толщины. В глубокую емкость (лучше всего подойдет стеклянный лоток или керамическая миска) выкладывайте ингредиенты слоями: сначала помидоры, затем лук, а сверху — измельченную зелень. Повторяйте слои, пока не закончатся продукты. Для приготовления маринада смешайте соевый соус, растительное масло, сахар, соль и специи. Чеснок лучше пропустить через пресс или очень мелко порубить ножом, чтобы он равномерно распределил свой аромат. Добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте смесь до растворения сахара. Залейте овощи маринадом. Чтобы закуска удалась идеальной, оставьте ее в холодильнике на один час. Каждые 10 минут желательно осторожно перемешивать содержимое емкости или просто встряхивать закрытый контейнер. Это позволит маринаду равномерно охватить каждое кольцо помидора и лука.

Как и с чем подавать

Подавайте маринованные помидоры в глубокой керамической тарелке, полив сверху остатками образовавшегося во время маринования сока.

Эта закуска идеально подходит к свиному или куриному шашлыку, люля-кебабу, запеченном на углях картофелю, свежему лавашу или хлебу.