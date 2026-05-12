Их съедят быстрее мяса: как замариновать помидоры к шашлыку (видео)
Вкусная и сочная закуска к мясу и другим блюдам
Шашлык лучше всего сочетается с овощами, ведь они придают мясу свежесть и легкость. Традиционно их подают свежими в виде нарезки, готовят разнообразные салаты или запекают на гриле непосредственно рядом с мясом. Однако есть еще один интересный способ разнообразить меню для пикника — замариновать помидоры по быстрому рецепту. Эта закуска получается значительно ароматнее обычных овощей и идеально дополняет вкус жаренного на мангале мяса.
Благодаря сочетанию соевого соуса, специй и лимонного сока овощи приобретают глубокий пряный вкус. О том, как приготовить закуску из помидоров к шашлыку, рассказала фудблогерша katia_cooking_ в Instagram.
Ингредиенты
- Помидоры – 4–5 шт.
- Лук – 2–3 шт.
- Петрушка и базилик – по вкусу
Для маринада:
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль – 1 ст. л. (без верха)
- Сахар – 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – 1 ч. л.
- Процесс приготовления
- Помидоры и лук нарежьте аккуратными кольцами средней толщины.
- В глубокую емкость (лучше всего подойдет стеклянный лоток или керамическая миска) выкладывайте ингредиенты слоями: сначала помидоры, затем лук, а сверху — измельченную зелень. Повторяйте слои, пока не закончатся продукты.
- Для приготовления маринада смешайте соевый соус, растительное масло, сахар, соль и специи. Чеснок лучше пропустить через пресс или очень мелко порубить ножом, чтобы он равномерно распределил свой аромат. Добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте смесь до растворения сахара.
- Залейте овощи маринадом.
- Чтобы закуска удалась идеальной, оставьте ее в холодильнике на один час. Каждые 10 минут желательно осторожно перемешивать содержимое емкости или просто встряхивать закрытый контейнер. Это позволит маринаду равномерно охватить каждое кольцо помидора и лука.
Как и с чем подавать
Подавайте маринованные помидоры в глубокой керамической тарелке, полив сверху остатками образовавшегося во время маринования сока.
Эта закуска идеально подходит к свиному или куриному шашлыку, люля-кебабу, запеченном на углях картофелю, свежему лавашу или хлебу.