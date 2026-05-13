Вкус детства: как приготовить нежный сэндвич с мороженым

Простой рецепт вкусного мороженого с вафлями

Сэндвич с мороженым у многих ассоциируется с детством и прогулками в теплое время года. Этот десерт легко приготовить дома. К тому же рецепт можно адаптировать под свои предпочтения: сделать менее жирным, чем магазинный вариант, а также регулировать его сладость.

Как приготовить сэндвич-мороженое

Ингредиенты:

400 мл 30% сливок для взбивания

150 мл сгущенного молока

Вафли

Для приготовления менее калорийного варианта на кулинарном портале Pysznosci советуют использовать 200 мл сливок с 18% жирности и 200 г густого греческого йогурта, а сгущенное молоко заменить 3 ч.л. сахарной пудры. Вкус при этом получится нежным, с легкой кислинкой, но такое мороженое после заморозки будет более плотным по консистенции и перед употреблением нужно будет подождать, пока оно оттает при комнатной температуре 5–10 минут.

Если хотите разнообразить вкус, можно добавить в сливочную массу какао-порошок, измельченные ягоды или карамель. Вместо вафель подойдут мягкое печенье или крекеры.

Этапы приготовления

Сливки для мороженого должны быть охлажденными. От этого напрямую зависит пышность и стабильность массы. Перелейте их в глубокую миску и взбейте миксером до густых мягких пиков. Масса должна держать форму, но оставаться воздушной. Затем добавьте сгущенное молоко и аккуратно вмешайте его силиконовой лопаткой, стараясь не "осадить" сливки. Прямоугольную форму застелите пищевой пленкой. Выложите на дно слой вафель. Сверху распределите сливочную массу и разровняйте поверхность. Накройте вторым слоем вафель и слегка прижмите — это поможет слоям лучше соединиться. Отправьте форму в морозильную камеру минимум на 4 часа. Если есть возможность, оставьте на ночь — так текстура станет более стабильной.

Как и с чем подавать

Подавайте сэндвичи слегка подтаявшими, чтобы раскрылась кремовая текстура. Они хорошо сочетаются со свежими ягодами, фруктами, тертым шоколадом или орехами.