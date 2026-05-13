Вкус детства: как приготовить нежный сэндвич с мороженым
Простой рецепт вкусного мороженого с вафлями
Сэндвич с мороженым у многих ассоциируется с детством и прогулками в теплое время года. Этот десерт легко приготовить дома. К тому же рецепт можно адаптировать под свои предпочтения: сделать менее жирным, чем магазинный вариант, а также регулировать его сладость.
Как приготовить сэндвич-мороженое
Ингредиенты:
- 400 мл 30% сливок для взбивания
- 150 мл сгущенного молока
- Вафли
Для приготовления менее калорийного варианта на кулинарном портале Pysznosci советуют использовать 200 мл сливок с 18% жирности и 200 г густого греческого йогурта, а сгущенное молоко заменить 3 ч.л. сахарной пудры. Вкус при этом получится нежным, с легкой кислинкой, но такое мороженое после заморозки будет более плотным по консистенции и перед употреблением нужно будет подождать, пока оно оттает при комнатной температуре 5–10 минут.
Если хотите разнообразить вкус, можно добавить в сливочную массу какао-порошок, измельченные ягоды или карамель. Вместо вафель подойдут мягкое печенье или крекеры.
Этапы приготовления
- Сливки для мороженого должны быть охлажденными. От этого напрямую зависит пышность и стабильность массы. Перелейте их в глубокую миску и взбейте миксером до густых мягких пиков. Масса должна держать форму, но оставаться воздушной. Затем добавьте сгущенное молоко и аккуратно вмешайте его силиконовой лопаткой, стараясь не "осадить" сливки.
- Прямоугольную форму застелите пищевой пленкой. Выложите на дно слой вафель. Сверху распределите сливочную массу и разровняйте поверхность. Накройте вторым слоем вафель и слегка прижмите — это поможет слоям лучше соединиться.
- Отправьте форму в морозильную камеру минимум на 4 часа. Если есть возможность, оставьте на ночь — так текстура станет более стабильной.
Как и с чем подавать
Подавайте сэндвичи слегка подтаявшими, чтобы раскрылась кремовая текстура. Они хорошо сочетаются со свежими ягодами, фруктами, тертым шоколадом или орехами.