Высокобелковые лаваши за 15 минут: идеальный завтрак и основа для домашней пиццы (видео)

Вкусный и сытный завтрак

На завтрак можно приготовить множество питательных блюд, в частности соленые кексы, сэндвичи или домашние лаваши с разными начинками. Но сегодня предлагаем рецепт высокобелковых лавашей, которые подойдут не только для утренней еды, но и как основа для быстрой домашней пиццы или полезного перекуса. Для удачной текстуры важно выбирать творог без лишней влаги, а твердый сыр с насыщенным сливочным вкусом, ведь именно он придает эластичность и аппетитную корку. Чтобы лаваши не стали слишком плотными, муку следует добавлять постепенно, а для разнообразия вкуса можно заменить ветчину запеченным куриным филе, слабосоленой рыбой или овощами-гриль. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить высокобелковый лаваш на завтрак

Ингредиенты:

творог 5% – 480 г;

яйца – 2 шт.;

твердый сыр – 130 г;

мука – 125 г;

соль – по вкусу;

зелень – по вкусу;

ветчина – 150 г;

томаты – 2 шт.;

огурец – 1 шт.;

листья салата – по вкусу;

соус – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать творог, яйца, соль и зелень до однородной консистенции с помощью блендера или тщательно перемешать ложкой. Добавить натертый сыр и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть в руки. Разделить тесто на 8 равных частей и сформировать тонкие круглые лепешки. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, и по желанию заморозить для дальнейшего использования. Выпекать лаваши в духовке или аэрогриле при 200°C приблизительно 10–15 минут до румяной корочки. Наполнить готовые лаваши листьями салата, ветчиной, нарезанными помидорами и огурцом, после чего смазать соусом. Для вариации использовать в качестве начинки курицу, грибы, моцареллу или овощи-гриль, а также подавать лаваши в качестве основы для минипицы.

Как и с чем подавать

Такие лаваши лучше всего подавать теплыми, дополнив свежими овощами, зеленью или легким салатом. Для более насыщенного вкуса подойдут соусы на основе йогурта, чеснока или зелени, а также хумус или гуакамоле. Если использовать лаваши в качестве основы для пиццы, сверху можно добавить моцареллу, томатный соус и запечь еще несколько минут. Для праздничной подачи блюдо следует украсить микрозелением или семенами кунжута.

Такие высокобелковые лаваши удобны тем, что можно заготовить заранее и быстро приготовить в нужный момент. Они удачно сочетают питательность, универсальность и простоту приготовления, поэтому станут отличным вариантом как для завтрака, так и для сытного перекуса в течение дня.