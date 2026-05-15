Высокобелковые лаваши за 15 минут: идеальный завтрак и основа для домашней пиццы (видео)

Мария Швец
Высокобелковый лаваш. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусный и сытный завтрак

На завтрак можно приготовить множество питательных блюд, в частности соленые кексы, сэндвичи или домашние лаваши с разными начинками. Но сегодня предлагаем рецепт высокобелковых лавашей, которые подойдут не только для утренней еды, но и как основа для быстрой домашней пиццы или полезного перекуса. Для удачной текстуры важно выбирать творог без лишней влаги, а твердый сыр с насыщенным сливочным вкусом, ведь именно он придает эластичность и аппетитную корку. Чтобы лаваши не стали слишком плотными, муку следует добавлять постепенно, а для разнообразия вкуса можно заменить ветчину запеченным куриным филе, слабосоленой рыбой или овощами-гриль. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить высокобелковый лаваш на завтрак

Ингредиенты:

  • творог 5% – 480 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • твердый сыр – 130 г;
  • мука – 125 г;
  • соль – по вкусу;
  • зелень – по вкусу;
  • ветчина – 150 г;
  • томаты – 2 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • листья салата – по вкусу;
  • соус – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать творог, яйца, соль и зелень до однородной консистенции с помощью блендера или тщательно перемешать ложкой.
  2. Добавить натертый сыр и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть в руки.
  3. Разделить тесто на 8 равных частей и сформировать тонкие круглые лепешки.
  4. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, и по желанию заморозить для дальнейшего использования.
  5. Выпекать лаваши в духовке или аэрогриле при 200°C приблизительно 10–15 минут до румяной корочки.
  6. Наполнить готовые лаваши листьями салата, ветчиной, нарезанными помидорами и огурцом, после чего смазать соусом.
  7. Для вариации использовать в качестве начинки курицу, грибы, моцареллу или овощи-гриль, а также подавать лаваши в качестве основы для минипицы.

Как и с чем подавать

Такие лаваши лучше всего подавать теплыми, дополнив свежими овощами, зеленью или легким салатом. Для более насыщенного вкуса подойдут соусы на основе йогурта, чеснока или зелени, а также хумус или гуакамоле. Если использовать лаваши в качестве основы для пиццы, сверху можно добавить моцареллу, томатный соус и запечь еще несколько минут. Для праздничной подачи блюдо следует украсить микрозелением или семенами кунжута.

Такие высокобелковые лаваши удобны тем, что можно заготовить заранее и быстро приготовить в нужный момент. Они удачно сочетают питательность, универсальность и простоту приготовления, поэтому станут отличным вариантом как для завтрака, так и для сытного перекуса в течение дня.

