Высокобелковые лаваши за 15 минут: идеальный завтрак и основа для домашней пиццы (видео)
Вкусный и сытный завтрак
На завтрак можно приготовить множество питательных блюд, в частности соленые кексы, сэндвичи или домашние лаваши с разными начинками. Но сегодня предлагаем рецепт высокобелковых лавашей, которые подойдут не только для утренней еды, но и как основа для быстрой домашней пиццы или полезного перекуса. Для удачной текстуры важно выбирать творог без лишней влаги, а твердый сыр с насыщенным сливочным вкусом, ведь именно он придает эластичность и аппетитную корку. Чтобы лаваши не стали слишком плотными, муку следует добавлять постепенно, а для разнообразия вкуса можно заменить ветчину запеченным куриным филе, слабосоленой рыбой или овощами-гриль. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить высокобелковый лаваш на завтрак
Ингредиенты:
- творог 5% – 480 г;
- яйца – 2 шт.;
- твердый сыр – 130 г;
- мука – 125 г;
- соль – по вкусу;
- зелень – по вкусу;
- ветчина – 150 г;
- томаты – 2 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- листья салата – по вкусу;
- соус – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать творог, яйца, соль и зелень до однородной консистенции с помощью блендера или тщательно перемешать ложкой.
- Добавить натертый сыр и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть в руки.
- Разделить тесто на 8 равных частей и сформировать тонкие круглые лепешки.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, и по желанию заморозить для дальнейшего использования.
- Выпекать лаваши в духовке или аэрогриле при 200°C приблизительно 10–15 минут до румяной корочки.
- Наполнить готовые лаваши листьями салата, ветчиной, нарезанными помидорами и огурцом, после чего смазать соусом.
- Для вариации использовать в качестве начинки курицу, грибы, моцареллу или овощи-гриль, а также подавать лаваши в качестве основы для минипицы.
Как и с чем подавать
Такие лаваши лучше всего подавать теплыми, дополнив свежими овощами, зеленью или легким салатом. Для более насыщенного вкуса подойдут соусы на основе йогурта, чеснока или зелени, а также хумус или гуакамоле. Если использовать лаваши в качестве основы для пиццы, сверху можно добавить моцареллу, томатный соус и запечь еще несколько минут. Для праздничной подачи блюдо следует украсить микрозелением или семенами кунжута.
Такие высокобелковые лаваши удобны тем, что можно заготовить заранее и быстро приготовить в нужный момент. Они удачно сочетают питательность, универсальность и простоту приготовления, поэтому станут отличным вариантом как для завтрака, так и для сытного перекуса в течение дня.