Пока деликатес на акции: нежную закуску из печени трески близкие точно попросят повторить (видео)

Печень трески – это питательный консервированный деликатес, который ценят нежную текстуру и высокое содержание полезных жиров.

Ее часто используют для намазок, салатов, закусок, а также добавляют в котлеты для более мягкого вкуса и сочности. Сегодня же мы предлагаем простую домашнюю закуску, которая готовится в считанные минуты и отлично подходит как для обыденного стола, так и для праздничной подачи.

Как приготовить закуску из печени трески

Ингредиенты:

печень трески — 1 банка (121 г);

вареное яйцо — 2-3 шт;

плавленый сыр — 100 г;

зеленый лук — 2-3 стебля;

Способ приготовления:

Печень трески отцедить от лишнего масла и размять вилкой до нежной однородной текстуры. Вареные яйца очистить и мелко нарезать или натереть на терке. Плавленый сыр натереть и добавить в основную массу. Зеленый лук мелко порезать и смешать со всеми ингредиентами. Тщательно перемешать до кремовой консистенции и при необходимости скорректировать вкус солью или перцем. Выложить готовую массу на брускеты или у тарталетки.

Как и с чем подавать

Закуску лучше подавать охлажденной на поджаренных брускетах, ржаном хлебе или в хрустящих тарталетках. Для более праздничного вида можно украсить сверху веточкой укропа, тонкими кольцами зеленого лука или долькой вареного яйца. Закуска хорошо сочетается с легкими салатами из овощей, маринованными огурцами или кремовыми соусами на основе йогурта. Также можно использовать как намазку для сэндвичей или закуску к праздничному столу.

Простая закуска из печени трески – это быстрый способ получить нежное, питательное блюдо из минимального количества ингредиентов. Благодаря акционному предложению в "Сильпо" можно приготовить его еще выгоднее, не теряя качества. Такой рецепт легко адаптировать под свой вкус, добавляя любимые специи или изменяя текстуру ингредиентов.