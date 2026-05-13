Пока деликатес на акции: нежную закуску из печени трески близкие точно попросят повторить (видео)

Мария Швец
Закуска из печени трески
Закуска из печени трески. Фото Сгенерировано ИИ

Печень трески – это питательный консервированный деликатес, который ценят нежную текстуру и высокое содержание полезных жиров.

Ее часто используют для намазок, салатов, закусок, а также добавляют в котлеты для более мягкого вкуса и сочности. Сегодня же мы предлагаем простую домашнюю закуску, которая готовится в считанные минуты и отлично подходит как для обыденного стола, так и для праздничной подачи.

Как приготовить закуску из печени трески

Ингредиенты:

  • печень трески — 1 банка (121 г);
  • вареное яйцо — 2-3 шт;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 2-3 стебля;

Способ приготовления:

  1. Печень трески отцедить от лишнего масла и размять вилкой до нежной однородной текстуры.
  2. Вареные яйца очистить и мелко нарезать или натереть на терке.
  3. Плавленый сыр натереть и добавить в основную массу.
  4. Зеленый лук мелко порезать и смешать со всеми ингредиентами.
  5. Тщательно перемешать до кремовой консистенции и при необходимости скорректировать вкус солью или перцем.
  6. Выложить готовую массу на брускеты или у тарталетки.

Как и с чем подавать

Закуску лучше подавать охлажденной на поджаренных брускетах, ржаном хлебе или в хрустящих тарталетках. Для более праздничного вида можно украсить сверху веточкой укропа, тонкими кольцами зеленого лука или долькой вареного яйца. Закуска хорошо сочетается с легкими салатами из овощей, маринованными огурцами или кремовыми соусами на основе йогурта. Также можно использовать как намазку для сэндвичей или закуску к праздничному столу.

Простая закуска из печени трески – это быстрый способ получить нежное, питательное блюдо из минимального количества ингредиентов. Такой рецепт легко адаптировать под свой вкус, добавляя любимые специи или изменяя текстуру ингредиентов.

