Густой и натуральный: как приготовить домашний йогурт (видео)

Приготовить домашний йогурт без йогуртницы гораздо проще, чем кажется на первый взгляд

Домашний йогурт можно есть на завтрак с ягодами и гранолой, добавлять в смузи, использовать как основу для соусов или легких десертов. Он хорошо сочетается с медом, орехами, фруктами, а также подходит для приготовления выпечки и заправок к салатам.

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез, а теперь делимся простым способом сделать натуральный йогурт всего из двух ингредиентов. Причем для его приготовления не понадобится йогуртница. В результате получается густой, сливочный йогурт без лишних добавок и сахара.

Рецепт домашнего йогурта

Ингредиенты:

1 л цельного свежего молока

125 г натурального йогурта с живыми культурами

Семена из 1 стручка ванили — по желанию

Этапы приготовления

Сначала молоко нужно медленно нагреть в чистой кастрюле до температуры около 80–85°C, периодически помешивая, чтобы оно не пригорело. Если готовите ванильный вариант, добавьте семена или стручок на этом этапе. После нагревания остудите молоко до примерно 40–45°C — это ключевой момент, поскольку слишком высокая температура уничтожит полезные бактерии. Пока молоко остывает, подготовьте йогурт-основу. Аккуратно смешайте небольшое количество теплого молока с йогуртом, чтобы получить однородную массу без комков, и только после этого соедините её с остальным молоком. Это поможет равномерно распределить закваску. Накройте кастрюлю крышкой и хорошо укутайте полотенцами или пледом, чтобы сохранить тепло. Оставьте массу на 8–9 часов при комнатной температуре. Чем дольше стоит йогурт, тем гуще он получится. После этого аккуратно перемешайте его до кремовой консистенции, разлейте по банкам и уберите в холодильник минимум на 6 часов — за это время он окончательно стабилизируется.

Полезные советы по приготовлению домашнего йогурта