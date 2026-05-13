Вкусно как у мамы: нежная подлива с мясом, которая всегда получается (видео)

Нежное и сытное блюдо

Из мяса можно приготовить много вкусных блюд, в частности, рубленые котлеты, тефтели или запеканки, которые всегда получаются сытными и домашними. Но сегодня мы предлагаем вариант более универсального блюда – нежной мясной подливки с овощами и томатно-сметанным соусом. Для лучшего результата следует выбирать мясо с небольшим количеством жира, ведь оно дает более насыщенный вкус и мягкую соус текстуру, а также использовать качественную томатную пасту без лишней кислоты. В случае отсутствия сметаны ее можно заменить сливками, а мясо – курицей или индейкой для более легкого варианта блюда. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить мясную подливку

Ингредиенты:

мясо – 600 г;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

томатное пюре – 250 г (или томатная паста – 2 ст. л. + вода – 250 мл);

сметана – 3 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

Обжарить мясо до образования румяной корочки и полной готовности. Добавить соль и специи, перемешать. Добавить нарезанный лук и тертую морковь, перемешать и тушить под крышкой несколько минут до мягкости овощей. Влить томатное пюре или разбавленную томатную пасту, тщательно перемешать и тушить на среднем огне около 10 минут. Добавить сметану, смешанную с мукой, хорошо размешать до однородности и проварить еще несколько минут до загустения соуса.

Как и с чем подавать

Подается блюдо горячим вместе с картофельным пюре, макаронами, гречкой или рисом, которые лучше впитывают насыщенный соус. Для более яркого вкуса можно добавить свежую зелень, щепотку черного перца или ложку сметаны сверху при подаче. Также хорошо сочетается с маринованными овощами или свежим салатом, придающим блюду легкость. По желанию можно сделать более густую или более редкую консистенцию, регулируя количество воды или муки.

Это блюдо является универсальным вариантом домашнего обеда или ужина, легко адаптированного под собственные вкусы. Благодаря простым ингредиентам и понятному процессу приготовления она всегда получается удачной и сытной.