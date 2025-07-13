Эта одесская закуска покорит даже гурманов: готовится просто и быстро

Приготовьте икру по-одесски по рецепту Саввы Либкина

Баклажаны – это сезонный продукт, которого всегда мало. Мы рассказывали, как с ними приготовить аппетитный теплый салат. Теперь делимся рецептом баклажанной икры по-одесски.

Как ее приготовить, на своем сайте рассказал гуру этого блюда – знаменитый на всю страну одесский повар Савва Либкин. По его словам, именно так икру "из синеньких" готовят в его ресторане.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт. (около 700 г)

Помидоры "Микадо" – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Петрушка свежая – 0.5 пучка

Соль – по вкусу

savva-libkin.com/Икра по этому рецепту чрезвычайно вкусна

Способ приготовления:

Баклажаны проколите вилкой, чтобы не лопнули при запекании. Запекайте в духовке при 200°C до мягкости или на гриле. Помидоры также запекайте до мягкости, чтобы легче снять кожуру. Лук заверните в фольгу и запекайте вместе с баклажанами. Охладите запеченные овощи. Снимите кожуру с помидоров и баклажанов. Мелко нарежьте баклажаны, помидоры и запеченный лук. Рубите их ножом, не используя блендер – должны остаться дольки, "икринки". Добавьте к овощам измельченный чеснок и рубленую петрушку. Добавьте соль и оливковое масло по вкусу. Хорошо перемешайте. Дайте икре настояться несколько часов для лучшего раскрытия вкуса.

Такая икра вкуснейшая в день приготовления, однако ее можно несколько дней спокойно хранить в холодильнике. Также мы делились рецептом аппетитной закуски из крабовых палочек.