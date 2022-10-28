Маринованные зеленые помидоры "Адские": необычный рецепт для любителей остренького

Ароматные, пикантные и в меру острые зеленые помидорчики

Существует много разных заготовок из томатов. В этом материале поделимся рецептом маринованных зеленых помидор на зиму, которые придутся многим по вкусу. Особенно оценят любители острых закусок.

Рецептом блюда на зиму, который захотят выведать у вас все знакомые, поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как замариновать острые зеленые помидоры "Адские"

Ингредиенты на две 3-х литровые банки:

Помидоры зеленые – 3,2-3,5 кг

Горький острый перец – 2-3 шт.

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Чеснок – 1 головка

Перец черный горошек – 10 шт.

Перец душистый горошек – 10 шт.

Для маринада:

Вода – 2,5 л

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар – 10 ст.л.

Уксус 9% – 300 мл

Приготовление:

Помидоры перебрать, помыть, разрезать на 4 части каждый. Перец очистить от семян и плодоножек, мелко порубить. Зелень помыть, порубить. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в большой миске и оставить на 15 минут. Приготовить горячий маринад. Выложить помидоры в банки, тщательно утрамбовывая. Залить банки горячим маринадом и оставить на 15 минут. Слить маринад в кастрюлю, довести до кипения. Залить банки кипящим маринадом. Закатать, перевернуть, укутать.

Как и с чем подавать

Вы можете подать маринованные зеленые помидоры в качестве острой закуски к мясу — свинине, жареной говядине или баранине. Их кисло-острый вкус хорошо дополняет жирные блюда. Также они отлично сочетаются с простыми гарнирами, например, с картофельным пюре, рисом или гречкой. Перед подачей их можно нарезать на более мелкие кусочки и подавать охлажденными вместе с маринованной зеленью.

