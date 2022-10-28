Маринованные зеленые помидоры "Адские": необычный рецепт для любителей остренького
Ароматные, пикантные и в меру острые зеленые помидорчики
Существует много разных заготовок из томатов. В этом материале поделимся рецептом маринованных зеленых помидор на зиму, которые придутся многим по вкусу. Особенно оценят любители острых закусок.
Рецептом блюда на зиму, который захотят выведать у вас все знакомые, поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как замариновать острые зеленые помидоры "Адские"
Ингредиенты на две 3-х литровые банки:
- Помидоры зеленые – 3,2-3,5 кг
- Горький острый перец – 2-3 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Чеснок – 1 головка
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Перец душистый горошек – 10 шт.
Для маринада:
- Вода – 2,5 л
- Соль – 2,5 ст.л.
- Сахар – 10 ст.л.
- Уксус 9% – 300 мл
Приготовление:
- Помидоры перебрать, помыть, разрезать на 4 части каждый.
- Перец очистить от семян и плодоножек, мелко порубить. Зелень помыть, порубить. Чеснок пропустить через пресс.
- Смешать все ингредиенты в большой миске и оставить на 15 минут.
- Приготовить горячий маринад.
- Выложить помидоры в банки, тщательно утрамбовывая. Залить банки горячим маринадом и оставить на 15 минут. Слить маринад в кастрюлю, довести до кипения. Залить банки кипящим маринадом.
- Закатать, перевернуть, укутать.
Как и с чем подавать
Вы можете подать маринованные зеленые помидоры в качестве острой закуски к мясу — свинине, жареной говядине или баранине. Их кисло-острый вкус хорошо дополняет жирные блюда. Также они отлично сочетаются с простыми гарнирами, например, с картофельным пюре, рисом или гречкой. Перед подачей их можно нарезать на более мелкие кусочки и подавать охлажденными вместе с маринованной зеленью.
