Сельдерей по-корейски, который изменит ваше представление об овоще: рецепт хрустящей закуски (видео)

Вкусная и полезная закуска

Сельдерей – это ароматный и полезный корнеплод, который широко используется в кулинарии. Из него готовят супы, салаты, закуски, а также популярный маринованный сельдерей. Ее ценят за насыщенный вкус и хрустящую текстуру, которая делает блюдо ярким и аппетитным.

Но сегодня мы предлагаем приготовить сельдерей по-корейски, который станет ароматной закуской или дополнением к любому столу, с легкой пикантностью и насыщенным вкусом специй. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить сельдерей по-корейски

Ингредиенты:

корень сельдерея – 1 кг;

морковь — 150-200 г;

растительное масло – 200 мл;

соль – 1 ст. л;

сахар – 4 ст. л;

уксус — 5 ст. л;

чеснок – 10 зубчиков;

специи для овощей по-корейски — 0,5 ст. л;

Способ приготовления:

Очистить корень сельдерея, морковь и чеснок. Сельдерей и морковь натереть на корейской терке или на соответствующей насадке кухонного комбайна или мясорубки. Переложить в миску. Сверху добавить измельченный через пресс чеснок. В сотейнике налить масло и довести до кипения, добавить соль, сахар, уксус и специи, перемешать. Залить овощи кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и хорошо перемешать. Накрыть и убрать в холодильник в сутки. Готовую маринованную сельдерей разложить по чистым банкам и хранить в холодильнике.

Маринованный сельдерей получается ароматной, хрустящей и с легкой пикантной ноткой. Кушанье отличается от классической моркови по-корейски, ведь сельдерей имеет свой уникальный специфический вкус, который делает салат невероятно вкусным и полезным.