Если хурмы уже наелись – сделайте из нее десерт мечты: осеннее наслаждение по-новому (видео)

Мария Швец
Шоколадный десерт с хурмой
Шоколадный десерт с хурмой. Фото instagram.com

Вкусное и простое блюдо

Хурма – это яркий осенний фрукт с мягкой сладкой мякотью, часто используемый в свежих салатах, десертах и даже в выпечке. В частности, популярен зеленый салат с хурмой, орехами и сыром, который сочетает сладость фрукта с нежной свежестью овощей.

Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт из хурмы, который станет прекрасным завершением любой трапезы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nelly.cooking".

Как приготовить десерт с хурмой

Ингредиенты:

  • хурма — 3 шт.;
  • молоко – 400 мл;
  • мед – 2 ст. л.;
  • какао — 30 г;

Способ приготовления:

  1. Хурму почистить, порезать кубиками.
  2. Добавить в хурму молоко, какао и мед.
  3. Сбить все ингредиенты погружным блендером до однородности.
  4. Разлить смесь по формочкам.
  5. Украсить тертым шоколадом.
  6. Поставить в холодильник на 2 часа.
