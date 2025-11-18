Если хурмы уже наелись – сделайте из нее десерт мечты: осеннее наслаждение по-новому (видео)

Вкусное и простое блюдо

Хурма – это яркий осенний фрукт с мягкой сладкой мякотью, часто используемый в свежих салатах, десертах и даже в выпечке. В частности, популярен зеленый салат с хурмой, орехами и сыром, который сочетает сладость фрукта с нежной свежестью овощей.

Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт из хурмы, который станет прекрасным завершением любой трапезы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nelly.cooking".

Как приготовить десерт с хурмой

Ингредиенты:

хурма — 3 шт.;

молоко – 400 мл;

мед – 2 ст. л.;

какао — 30 г;

Способ приготовления: