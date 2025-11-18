Если хурмы уже наелись – сделайте из нее десерт мечты: осеннее наслаждение по-новому (видео)
Вкусное и простое блюдо
Хурма – это яркий осенний фрукт с мягкой сладкой мякотью, часто используемый в свежих салатах, десертах и даже в выпечке. В частности, популярен зеленый салат с хурмой, орехами и сыром, который сочетает сладость фрукта с нежной свежестью овощей.
Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт из хурмы, который станет прекрасным завершением любой трапезы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nelly.cooking".
Как приготовить десерт с хурмой
Ингредиенты:
- хурма — 3 шт.;
- молоко – 400 мл;
- мед – 2 ст. л.;
- какао — 30 г;
Способ приготовления:
- Хурму почистить, порезать кубиками.
- Добавить в хурму молоко, какао и мед.
- Сбить все ингредиенты погружным блендером до однородности.
- Разлить смесь по формочкам.
- Украсить тертым шоколадом.
- Поставить в холодильник на 2 часа.