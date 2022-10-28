Рус

Мариновані зелені помідори "Пекельні": незвичайний рецепт для любителів гостренького

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Гострі зелені помідори на зиму – покроковий рецепт
Гострі зелені помідори на зиму – покроковий рецепт. Фото pinterest.com

Ароматні, пікантні та в міру гострі зелені помідори

Існує багато різних заготівель із томатів. У цьому матеріалі поділимося рецептом маринованих зелених помідорів на зиму, які припадуть багатьом до смаку. Особливо оцінять любителі гострих закусок.

Рецептом страви на зиму, яку захочуть вивідати у вас всі знайомі, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як замаринувати гострі зелені помідори "Пекельні"

Інгредієнти на дві 3-літрові банки:

  • Помідори зелені – 3,2-3,5 кг
  • Гіркий перець – 2-3 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Кріп – 1 пучок
  • Часник – 1 головка
  • Перець чорний горошок – 10 шт.
  • Перець запашний горошок – 10 шт.

Для маринаду:

  • Вода – 2,5 л
  • Сіль – 2,5 ст.
  • Цукор – 10 ст.
  • Оцет 9% — 300 мл

Приготування:

  1. Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.
  2. Перець очистити від насіння та плодоніжок, дрібно порубати. Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.
  3. Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.
  4. Приготувати гарячий маринад.
  5. Викласти помідори у банки, ретельно утрамбовуючи. Залити банки гарячим маринадом та залишити на 15 хвилин. Злити маринад у каструлю, довести до кипіння. Залити банки киплячим маринадом.
  6. Закатати, перевернути, укутати.

Як і з чим подавати

Ви можете подати мариновані зелені помідори як гостру закуску до м'яса — свинини, смаженої яловичини чи баранини. Їхній кисло-гострий смак добре доповнює жирні страви. Також вони чудово смакують з простими гарнірами, наприклад, з картопляним пюре, рисом або гречкою.

Перед подачею помідори можна нарізати на дрібніші шматочки та подавати охолодженими разом з маринованою зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко заморозити помідори на зиму. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.

