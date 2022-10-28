Мариновані зелені помідори "Пекельні": незвичайний рецепт для любителів гостренького

Ароматні, пікантні та в міру гострі зелені помідори

Існує багато різних заготівель із томатів. У цьому матеріалі поділимося рецептом маринованих зелених помідорів на зиму, які припадуть багатьом до смаку. Особливо оцінять любителі гострих закусок.

Рецептом страви на зиму, яку захочуть вивідати у вас всі знайомі, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як замаринувати гострі зелені помідори "Пекельні"

Інгредієнти на дві 3-літрові банки:

Помідори зелені – 3,2-3,5 кг

Гіркий перець – 2-3 шт.

Петрушка – 1 пучок

Кріп – 1 пучок

Часник – 1 головка

Перець чорний горошок – 10 шт.

Перець запашний горошок – 10 шт.

Для маринаду:

Вода – 2,5 л

Сіль – 2,5 ст.

Цукор – 10 ст.

Оцет 9% — 300 мл

Приготування:

Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен. Перець очистити від насіння та плодоніжок, дрібно порубати. Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес. Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин. Приготувати гарячий маринад. Викласти помідори у банки, ретельно утрамбовуючи. Залити банки гарячим маринадом та залишити на 15 хвилин. Злити маринад у каструлю, довести до кипіння. Залити банки киплячим маринадом. Закатати, перевернути, укутати.

Як і з чим подавати

Ви можете подати мариновані зелені помідори як гостру закуску до м'яса — свинини, смаженої яловичини чи баранини. Їхній кисло-гострий смак добре доповнює жирні страви. Також вони чудово смакують з простими гарнірами, наприклад, з картопляним пюре, рисом або гречкою.

Перед подачею помідори можна нарізати на дрібніші шматочки та подавати охолодженими разом з маринованою зеленню.

