Мариновані зелені помідори "Пекельні": незвичайний рецепт для любителів гостренького
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2578
Ароматні, пікантні та в міру гострі зелені помідори
Існує багато різних заготівель із томатів. У цьому матеріалі поділимося рецептом маринованих зелених помідорів на зиму, які припадуть багатьом до смаку. Особливо оцінять любителі гострих закусок.
Рецептом страви на зиму, яку захочуть вивідати у вас всі знайомі, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як замаринувати гострі зелені помідори "Пекельні"
Інгредієнти на дві 3-літрові банки:
- Помідори зелені – 3,2-3,5 кг
- Гіркий перець – 2-3 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Кріп – 1 пучок
- Часник – 1 головка
- Перець чорний горошок – 10 шт.
- Перець запашний горошок – 10 шт.
Для маринаду:
- Вода – 2,5 л
- Сіль – 2,5 ст.
- Цукор – 10 ст.
- Оцет 9% — 300 мл
Приготування:
- Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.
- Перець очистити від насіння та плодоніжок, дрібно порубати. Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.
- Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.
- Приготувати гарячий маринад.
- Викласти помідори у банки, ретельно утрамбовуючи. Залити банки гарячим маринадом та залишити на 15 хвилин. Злити маринад у каструлю, довести до кипіння. Залити банки киплячим маринадом.
- Закатати, перевернути, укутати.
Як і з чим подавати
Ви можете подати мариновані зелені помідори як гостру закуску до м'яса — свинини, смаженої яловичини чи баранини. Їхній кисло-гострий смак добре доповнює жирні страви. Також вони чудово смакують з простими гарнірами, наприклад, з картопляним пюре, рисом або гречкою.
Перед подачею помідори можна нарізати на дрібніші шматочки та подавати охолодженими разом з маринованою зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як легко заморозити помідори на зиму. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.