Полезно и безумно вкусно: как приготовить запеканку из брокколи
Это блюдо остается вкусным даже в холодном виде
Есть несколько способов вкусно приготовить брокколи – сварить суп или пожарить в кляре. А еще этот овощ может стать основой для запеканки. Особенно если добавить к капусте еще и мясо. Запеканка из брокколи, курицы и сладкого перца получается очень сочной, легкой и ароматной. Это идеальный вариант полезного и быстрого в приготовлении блюда.
Рецептом в своем Instagram поделилась фудблогерка @nata.cooking. Запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или с легким салатом — оно вкусное и горячее, и холодное, поэтому прекрасно подходит для обеда на работу или на ужин.
Ингредиенты
- Брокколи — 500 г
- Куриное филе — 500 г
- Сладкий перец (болгарский) — 1 крупный
- Соль, черный перец, специи к курице (по желанию паприка, куркума, итальянские травы)
Для заливки:
- Яйца – 5–7 шт.
- Сливки (10–20%) или молоко – 150–200 мл
- Соль, перец
- Моцарелла (или любой хорошо плавящийся сыр) — 100–120 г
Этапы приготовления
- Разделите брокколи на небольшие соцветия и бланшируйте в кипящей подсоленной воде 1–2 минуты. Сразу достаньте и облейте холодной водой (или переложите в лед), чтобы сохранить яркий зеленый цвет.
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и обжарьте на сковороде до готовности (7–10 минут).
- Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
- В форму для запекания выложите слоями или просто перемешайте: брокколи, обжаренную курицу и перец.
- Для заливки взбейте яйца со сливками, посолите, поперчите. Натрите моцареллу на терке и добавьте половину в заливку, а остальные оставьте для посыпания сверху.
- Залейте ингредиенты в форме яично-сливочной смесью, сверху посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до золотистой корочки.