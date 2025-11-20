Укр

Полезно и безумно вкусно: как приготовить запеканку из брокколи

Наталья Граковская
Читати українською
Запеканка с брокколи и куриным филе
Запеканка с брокколи и куриным филе

Это блюдо остается вкусным даже в холодном виде

Есть несколько способов вкусно приготовить брокколи – сварить суп или пожарить в кляре. А еще этот овощ может стать основой для запеканки. Особенно если добавить к капусте еще и мясо. Запеканка из брокколи, курицы и сладкого перца получается очень сочной, легкой и ароматной. Это идеальный вариант полезного и быстрого в приготовлении блюда.

Рецептом в своем Instagram поделилась фудблогерка @nata.cooking. Запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или с легким салатом — оно вкусное и горячее, и холодное, поэтому прекрасно подходит для обеда на работу или на ужин.

Ингредиенты

  • Брокколи — 500 г
  • Куриное филе — 500 г
  • Сладкий перец (болгарский) — 1 крупный
  • Соль, черный перец, специи к курице (по желанию паприка, куркума, итальянские травы)

Для заливки:

  • Яйца – 5–7 шт.
  • Сливки (10–20%) или молоко – 150–200 мл
  • Соль, перец
  • Моцарелла (или любой хорошо плавящийся сыр) — 100–120 г

Этапы приготовления

  1. Разделите брокколи на небольшие соцветия и бланшируйте в кипящей подсоленной воде 1–2 минуты. Сразу достаньте и облейте холодной водой (или переложите в лед), чтобы сохранить яркий зеленый цвет.
  2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте любимые специи и обжарьте на сковороде до готовности (7–10 минут).
  3. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
  4. В форму для запекания выложите слоями или просто перемешайте: брокколи, обжаренную курицу и перец.
  5. Для заливки взбейте яйца со сливками, посолите, поперчите. Натрите моцареллу на терке и добавьте половину в заливку, а остальные оставьте для посыпания сверху.
  6. Залейте ингредиенты в форме яично-сливочной смесью, сверху посыпьте оставшимся сыром.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до золотистой корочки.
Теги:
#Рецепты #Запеканка #Броколі