Полезно и безумно вкусно: как приготовить запеканку из брокколи

Это блюдо остается вкусным даже в холодном виде

Есть несколько способов вкусно приготовить брокколи – сварить суп или пожарить в кляре. А еще этот овощ может стать основой для запеканки. Особенно если добавить к капусте еще и мясо. Запеканка из брокколи, курицы и сладкого перца получается очень сочной, легкой и ароматной. Это идеальный вариант полезного и быстрого в приготовлении блюда.

Рецептом в своем Instagram поделилась фудблогерка @nata.cooking. Запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или с легким салатом — оно вкусное и горячее, и холодное, поэтому прекрасно подходит для обеда на работу или на ужин.

Ингредиенты

Брокколи — 500 г

Куриное филе — 500 г

Сладкий перец (болгарский) — 1 крупный

Соль, черный перец, специи к курице (по желанию паприка, куркума, итальянские травы)

Для заливки:

Яйца – 5–7 шт.

Сливки (10–20%) или молоко – 150–200 мл

Соль, перец

Моцарелла (или любой хорошо плавящийся сыр) — 100–120 г

Этапы приготовления