Куриные котлеты с начинкой: рецепт идеального блюда к пюре или гречке
-
-
- 653
Котлеты по этому рецепту получаются невероятно сочными и нежными
Котлеты – это одно из самых вкусных и популярных домашних блюд. Если вы любите эксперименты на кухне, советуем попробовать рецепт куриных котлет с грибами и сливочным сыром. Они получаются совсем без лишнего жира, при этом невероятно сочные, нежные и ароматные.
Как их приготовить показала фудблогер Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Лучше всего такие котлеты сочетаются с классическим картофельным пюре, но не менее вкусными они будут в сочетании с отварными макаронами, рисом, гречкой или свежим овощным салатом.
Ингредиенты:
- фарш из куриной грудки — 1,4 кг
- соль — 1,5-2 ч.л
- перец черный — 0,5 ч. л
- масло – 1 ст. л
- масло сливочное – 1 ст. л
- лук – 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- грибы — 300-400 г
- сливки или сливочный сыр – 100 г
- панировочные сухари
Этапы приготовления
- Фарш посолить, поперчить, перемешать и отставить.
- Обжарить лук и чеснок на растительном и сливочном масле.
- Добавить нарезанные грибы (вешенки/шампиньоны) и протушить 5 минут.
- Добавить сливочный сыр или сливки, прогреть 2 минуты. Начинка готова.
- Разделить фарш и начинку на порции (примерно на 6 шт.).
- На пленке разровнять фарш, положить начинку и завернуть, формируя котлету.
- Обвалять котлеты в панировочных сухарях.
- Выложить котлеты на противень и запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 25 минут.