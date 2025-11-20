Укр

Куриные котлеты с начинкой: рецепт идеального блюда к пюре или гречке

Наталья Граковская
Куриные котлеты с грибной начинкой
Куриные котлеты с грибной начинкой. Фото Скриншот Youtube/@KaterynaTarasenko

Котлеты по этому рецепту получаются невероятно сочными и нежными

Котлеты – это одно из самых вкусных и популярных домашних блюд. Если вы любите эксперименты на кухне, советуем попробовать рецепт куриных котлет с грибами и сливочным сыром. Они получаются совсем без лишнего жира, при этом невероятно сочные, нежные и ароматные.

Как их приготовить показала фудблогер Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Лучше всего такие котлеты сочетаются с классическим картофельным пюре, но не менее вкусными они будут в сочетании с отварными макаронами, рисом, гречкой или свежим овощным салатом.

Ингредиенты:

  • фарш из куриной грудки — 1,4 кг
  • соль — 1,5-2 ч.л
  • перец черный — 0,5 ч. л
  • масло – 1 ст. л
  • масло сливочное – 1 ст. л
  • лук – 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • грибы — 300-400 г
  • сливки или сливочный сыр – 100 г
  • панировочные сухари

Этапы приготовления

  1. Фарш посолить, поперчить, перемешать и отставить.
  2. Обжарить лук и чеснок на растительном и сливочном масле.
  3. Добавить нарезанные грибы (вешенки/шампиньоны) и протушить 5 минут.
  4. Добавить сливочный сыр или сливки, прогреть 2 минуты. Начинка готова.
  5. Разделить фарш и начинку на порции (примерно на 6 шт.).
  6. На пленке разровнять фарш, положить начинку и завернуть, формируя котлету.
  7. Обвалять котлеты в панировочных сухарях.
  8. Выложить котлеты на противень и запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 25 минут.
