Куриные котлеты с начинкой: рецепт идеального блюда к пюре или гречке

Котлеты по этому рецепту получаются невероятно сочными и нежными

Котлеты – это одно из самых вкусных и популярных домашних блюд. Если вы любите эксперименты на кухне, советуем попробовать рецепт куриных котлет с грибами и сливочным сыром. Они получаются совсем без лишнего жира, при этом невероятно сочные, нежные и ароматные.

Как их приготовить показала фудблогер Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале. Лучше всего такие котлеты сочетаются с классическим картофельным пюре, но не менее вкусными они будут в сочетании с отварными макаронами, рисом, гречкой или свежим овощным салатом.

Ингредиенты:

фарш из куриной грудки — 1,4 кг

соль — 1,5-2 ч.л

перец черный — 0,5 ч. л

масло – 1 ст. л

масло сливочное – 1 ст. л

лук – 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

грибы — 300-400 г

сливки или сливочный сыр – 100 г

панировочные сухари

Этапы приготовления