Укр

Карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра: простая закуска, которая удивит ресторанным вкусом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра
Карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра. Фото Сгенерировано ИИ

Хурма — яркий, сладкий и очень полезный фрукт, давно занявший свое место в осенне-зимней кухне.

Из нее готовят смузи, соусы, салаты, выпечку и даже шоколадный десерт без добавления сахара – густой, нежный и очень ароматный. В кулинарии хурма ценится за свою способность сочетаться с самыми разными продуктами – от молочных до мясных. Но сегодня мы предлагаем использовать ее в изысканной закуске, которая покоряет простотой и вкусом карпаччо из хурмы с хамоном и крем-сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " she__ri ".

Как приготовить карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра

Ингредиенты:

  • хурма спелая – 1 шт.;
  • хамон — 80 г;
  • козьий крем-сыр — 100 г;
  • сливки – 2 ст. л.;
  • базилик – 1 горстка;
  • цедра лимона – 1 ч. л.;
  • зеленое масло – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Подготовить хурму, нарезав ее ровными тонкими слайсами и выложив кругом на тарелку.
  2. Смешать крем-сыр со сливками, измельченным базиликом и цедрой лимона в однородную текстуру.
  3. Добавить зеленое масло в сырную массу и аккуратно выложить его в центр композиции.
  4. Расположить ломтики хамона поверх хурмы, формируя легкие волны.
  5. Украсить блюдо базиликом и при желании дополнить цедрой лимона.
Теги:
#Хурма #Карпаччо #Готовим дома