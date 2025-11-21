Карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра: простая закуска, которая удивит ресторанным вкусом (видео)
-
-
Хурма — яркий, сладкий и очень полезный фрукт, давно занявший свое место в осенне-зимней кухне.
Из нее готовят смузи, соусы, салаты, выпечку и даже шоколадный десерт без добавления сахара – густой, нежный и очень ароматный. В кулинарии хурма ценится за свою способность сочетаться с самыми разными продуктами – от молочных до мясных. Но сегодня мы предлагаем использовать ее в изысканной закуске, которая покоряет простотой и вкусом карпаччо из хурмы с хамоном и крем-сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " she__ri ".
Как приготовить карпаччо из хурмы, хамона и крем-сыра
Ингредиенты:
- хурма спелая – 1 шт.;
- хамон — 80 г;
- козьий крем-сыр — 100 г;
- сливки – 2 ст. л.;
- базилик – 1 горстка;
- цедра лимона – 1 ч. л.;
- зеленое масло – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Подготовить хурму, нарезав ее ровными тонкими слайсами и выложив кругом на тарелку.
- Смешать крем-сыр со сливками, измельченным базиликом и цедрой лимона в однородную текстуру.
- Добавить зеленое масло в сырную массу и аккуратно выложить его в центр композиции.
- Расположить ломтики хамона поверх хурмы, формируя легкие волны.
- Украсить блюдо базиликом и при желании дополнить цедрой лимона.