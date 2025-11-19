Готовится за 20 минут, а вкус, как в самом лучшем ресторане: рецепт праздничного салата "Первый снег"

Если вы ищете достойную альтернативу привычной "Мимозе" или "Оливье", приготовьте этот салат

Праздничный стол невозможно представить без особенных салатов. Раньше мы делились новым рецептом "Шубы", а теперь предлагаем попробовать приготовить не менее вкусный и аппетитный салат из курицы, яиц и маринованного лука "Первый снег".

Как его готовить, рассказали на кулинарном сайте "Господинька". Чтобы салат получился аккуратным и многослойным, натирайте ингредиенты на мелкой терке и наносите майонез тонкой сеткой. Перед подачей дайте блюду настояться – так вкус станет более гармоничным.

Ингредиенты:

4 вареных картофелины;

1 вареное куриное филе;

2 маринованных огурца;

6 вареных яиц;

200 г твердого сыра;

2 столовые ложки горчицы в зернах;

200 граммов майонеза;

черный кунжут для украшения;

Для маринованного лука:

1 луковица;

0,5 чайной ложки соли;

1 чайная ложка сахара;

3 столовые ложки уксуса;

150 миллилитров кипятка.

Этапы приготовления