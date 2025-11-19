Укр

Готовится за 20 минут, а вкус, как в самом лучшем ресторане: рецепт праздничного салата "Первый снег"

Наталья Граковская
Читати українською
Салат с куриным мясом украсит праздничный стол
Салат с куриным мясом украсит праздничный стол. Фото Сгенерировано ИИ

Если вы ищете достойную альтернативу привычной "Мимозе" или "Оливье", приготовьте этот салат

Праздничный стол невозможно представить без особенных салатов. Раньше мы делились новым рецептом "Шубы", а теперь предлагаем попробовать приготовить не менее вкусный и аппетитный салат из курицы, яиц и маринованного лука "Первый снег".

Как его готовить, рассказали на кулинарном сайте "Господинька". Чтобы салат получился аккуратным и многослойным, натирайте ингредиенты на мелкой терке и наносите майонез тонкой сеткой. Перед подачей дайте блюду настояться – так вкус станет более гармоничным.

Ингредиенты:

  • 4 вареных картофелины;
  • 1 вареное куриное филе;
  • 2 маринованных огурца;
  • 6 вареных яиц;
  • 200 г твердого сыра;
  • 2 столовые ложки горчицы в зернах;
  • 200 граммов майонеза;
  • черный кунжут для украшения;

Для маринованного лука:

  • 1 луковица;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 3 столовые ложки уксуса;
  • 150 миллилитров кипятка.

Этапы приготовления

  1. Сначала маринуем лук: чистим, нарезаем, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на 20 минут.
  2. Картофель натираем, смазываем горчицей и майонезом – это 1 слой.
  3. Далее выкладываем нарезанную кубиками курицу и лук, делаем сеточку из майонеза.
  4. Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем слоем, поливаем майонезом, затем натираем сыр и белки.
Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска