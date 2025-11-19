Готовится за 20 минут, а вкус, как в самом лучшем ресторане: рецепт праздничного салата "Первый снег"
-
-
Если вы ищете достойную альтернативу привычной "Мимозе" или "Оливье", приготовьте этот салат
Праздничный стол невозможно представить без особенных салатов. Раньше мы делились новым рецептом "Шубы", а теперь предлагаем попробовать приготовить не менее вкусный и аппетитный салат из курицы, яиц и маринованного лука "Первый снег".
Как его готовить, рассказали на кулинарном сайте "Господинька". Чтобы салат получился аккуратным и многослойным, натирайте ингредиенты на мелкой терке и наносите майонез тонкой сеткой. Перед подачей дайте блюду настояться – так вкус станет более гармоничным.
Ингредиенты:
- 4 вареных картофелины;
- 1 вареное куриное филе;
- 2 маринованных огурца;
- 6 вареных яиц;
- 200 г твердого сыра;
- 2 столовые ложки горчицы в зернах;
- 200 граммов майонеза;
- черный кунжут для украшения;
Для маринованного лука:
- 1 луковица;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 3 столовые ложки уксуса;
- 150 миллилитров кипятка.
Этапы приготовления
- Сначала маринуем лук: чистим, нарезаем, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на 20 минут.
- Картофель натираем, смазываем горчицей и майонезом – это 1 слой.
- Далее выкладываем нарезанную кубиками курицу и лук, делаем сеточку из майонеза.
- Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем слоем, поливаем майонезом, затем натираем сыр и белки.