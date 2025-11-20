Укр

Овощ, что удивит вкусом: вы забудете, что не любили брокколи (видео)

Мария Швец
Брокколи в маринаде
Брокколи в маринаде. Фото instagram.com

Вкусный и полезный гарнир

Брокколи – это хрустящий и полезный овощ, который активно используют в кулинарии. Из него готовят супы, салаты, запеканки, а также вкусные закуски, например брокколи в кляре. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – брокколи в ароматном маринаде, который делает овощ насыщенным, сочным и подходит как для самостоятельного блюда, так и для гарнира. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить брокколи в маринаде

Ингредиенты:

  • брокколи — 1 шт.;
  • растительное масло – 5 ст. л;
  • соевый соус — 3 ст. л;
  • сок апельсина – 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • кунжут – 1 ст. л;

Способ приготовления:

  1. Разделить брокколи на соцветия и отварить 1-2 минуты в подсоленной воде.
  2. В миске смешать растительное масло, соевый соус, апельсиновый сок, измельченный чеснок и кунжут для маринада.
  3. Достав горячие соцветия, залить их маринадом.
  4. Дайте постоять 10 минут или оставить на ночь для более насыщенного вкуса.

Маринованная брокколи получается ароматной, хрустящей и необыкновенно вкусной – идеально подходит как для скорого ужина, так и для праздничного стола.

