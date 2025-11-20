Салат с тунцом заставит забыть о всех закусках: рецепт праздничного блюда

Этот рыбный салат готовится в разы быстрее, чем традиционные закуски

Когда на праздничном столе появляется красивый слоеный салат, гости сразу тянутся за ложками. Одной из таких закусок можно назвать "Мимозу". Но если хочется удивить близких чем-то новым, попробуйте приготовить этот нежный салат с тунцом, яйцами и огурцом. Собирается он быстро, за счет огурца и маринованного лука получается сочным, а благодаря ярким слоям выглядит очень аппетитно.

Рецептом этого эффектного и очень вкусного салата поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей. По ее словам, консервированный тунец можно заменить любой другой рыбной консервой, вкус блюда не ухудшится.

Ингредиенты

Лук 1 шт.

Яйца 5 шт.

Огурец 1 шт.

Тунец консервированный 150 -200 г

Сыр твердый 150 г

Майонез по вкусу

Соль, перец, паприка

Вода 50 мл

Уксус 9 % 50 мл

Этапы приготовления

Лук нарежьте очень мелкими кубиками и залейте маринадом из равных частей воды и уксуса. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Отваренные яйца натрите на крупной терке и выложите на дно разъемной формы. Посолите, добавьте паприки. Перемешайте яйца прямо в форме и разровняйте. Смажьте слой майонезом. Рыбную консерву разомните вилкой. Выложите рыбу вторым слоем поверх майонеза и разровняйте. С маринованного лука слейте жидкость. Выложите его третьим слоем и разровняйте. Натрите на крупной терке один свежий огурец. Выложите поверх лука, поперчите, смажьте небольшим количеством майонеза. Натрите любой твердый сыр и выложите его завершающим слоем.

Салат можно подавать на стол сразу после приготовления или предварительно его охладив. Перед подачей не забудьте снять форму.