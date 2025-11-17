Как сделать идеальную майонезную сетку на "Шубе" и "Мимозе": гениальный лайфхак

С помощью подручных средств упаковка майонеза превратится в удобный дозатор

В рецептах классических слоеных салатов вроде "Мимозы" или "Шубы" часто рекомендуется наносить между слоями тонкую майонезную сеточку. На практике сделать это бывает нелегко, так как стандартный носик мягкой упаковки майонеза слишком широкий, из-за чего продукт выдавливается толстыми полосами, а сетка получается неаккуратной.

Фудблогер с ником bude_smachno_razom в Instagram поделилась простым и эффективным способом решить эту проблему с помощью подручных средств. Для нанесения аккуратной майонезной сеточки понадобится пищевая пленка, резинка и зубочистка.

Как сделать идеальную майонезную сеточку на салате

Возьмите пачку майонеза в мягкой упаковке с пластиковым носиком. Отрежьте квадрат пищевой пленки размером примерно 10×10 см. Плотно оберните носик-дозатор пленкой и зафиксируйте ее чуть ниже носика обычной канцелярской резинкой.

Чтобы нанести тонкую сетку из майонеза, воспользуйтесь пищевой пленкой

4. Зубочисткой проколите в пленке 3–5 небольших отверстий.

Лайфхак для идеальной майонезной сеточки

После этих манипуляций майонез выдавливается тонкими ровными нитями, и майонезная сеточка получается тонкой и аккуратной.

