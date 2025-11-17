Укр

Как сделать идеальную майонезную сетку на "Шубе" и "Мимозе": гениальный лайфхак

Наталья Граковская
Аккуратная майонезная сетка — главный секрет красивых слоеных салатов
Аккуратная майонезная сетка — главный секрет красивых слоеных салатов. Фото Скриншот YouTube

С помощью подручных средств упаковка майонеза превратится в удобный дозатор

В рецептах классических слоеных салатов вроде "Мимозы" или "Шубы" часто рекомендуется наносить между слоями тонкую майонезную сеточку. На практике сделать это бывает нелегко, так как стандартный носик мягкой упаковки майонеза слишком широкий, из-за чего продукт выдавливается толстыми полосами, а сетка получается неаккуратной.

Фудблогер с ником bude_smachno_razom в Instagram поделилась простым и эффективным способом решить эту проблему с помощью подручных средств. Для нанесения аккуратной майонезной сеточки понадобится пищевая пленка, резинка и зубочистка.

Как сделать идеальную майонезную сеточку на салате

  1. Возьмите пачку майонеза в мягкой упаковке с пластиковым носиком.
  2. Отрежьте квадрат пищевой пленки размером примерно 10×10 см.
  3. Плотно оберните носик-дозатор пленкой и зафиксируйте ее чуть ниже носика обычной канцелярской резинкой.
Как сделать тонкую майонезную сетку - лайфхак с фото и видео
Чтобы нанести тонкую сетку из майонеза, воспользуйтесь пищевой пленкой

4. Зубочисткой проколите в пленке 3–5 небольших отверстий.

Как сделать тонкую сеточку из майонеза - лайфхак с пленкой
Лайфхак для идеальной майонезной сеточки

После этих манипуляций майонез выдавливается тонкими ровными нитями, и майонезная сеточка получается тонкой и аккуратной.

