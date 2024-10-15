Ці ліниві голубці приготуєте вдвічі швидше: що зробити з капустою (відео)

Готувати такі голубці швидше та простіше, ніж звичайні

Голубці є традиційною українською стравою. Однак час на їх приготування не завжди є і тоді виручають прості рецепти.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування лінивих голубців, у якому навіть капусту відварювати не доведеться — її достатньо залити окропом. Це може здатися дивним, але варто лише один раз спробувати — і готуватимете так постійно, переконує кулінарка на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

капуста — 350 г;

фарш — 500 г;

рис 90 г (у сухому вигляді) + вода 150 мл;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

часник;

сіль, спеції;

соняшникова олія;

томатний сік — 400 мл;

Спосіб приготування:

1.Капусту нашаткувати та залити окропом на 10 хвилин.

2.Рис відварити, остудити.

3.Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, обсмажити на розігрітій з олією сковороді, остудити.

4.У мисці з'єднати фарш, засмажку, рис.

5.Відтиснути капусту та додати до інших інгредієнтів.

6.До фаршу вбити яйце, посолити, поперчити, додати спеції, перемішати.

7.З фаршу сформувати котлети.

8.Викласти котлети у змащену олією форму.

9.Зверху залити томатним соком та готувати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50-60 хвилин.