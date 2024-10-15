Укр

Эти ленивые голубцы приготовите вдвое быстрее: что сделать с капустой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1425
Сочные, ароматные, вкусные, из обычных продуктов
Сочные, ароматные, вкусные, из обычных продуктов. Фото 1000.menu

Готовить такие голубцы быстрее и проще, чем обычные

Голубцы являются традиционным украинским блюдом. Однако время на их приготовление не всегда есть, и тогда выручают простые рецепты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления ленивых голубцов, в котором даже капусту отваривать не придется – ее достаточно залить кипятком. Это может показаться странным, но стоит лишь один раз попробовать — и будете готовить так постоянно, убеждает кулинарка на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • капуста — 350 г;
  • фарш — 500 г;
  • рис — 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • чеснок;
  • соль, специи;
  • подсолнечное масло;
  • томатный сок — 400 мл;

Способ приготовления:

1.Капусту нашинковать и залить кипятком на 10 минут.

2.Рис отварить, остудить.

3.Лук мелко нарезать, морковь натереть на большой терке, обжарить на разогретой с маслом сковороде, остудить.

4.В миске соединить фарш, зажарку, рис.

5.Отжать капусту и добавить в другие ингредиенты.

6.К фаршу вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить специи, перемешать.

7.Из фарша сформировать котлеты.

8.Выложить котлеты в смазанную маслом форму.

9.Сверху залить томатным соком и готовить в разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.

Теги:
#Голубцы #Томатный соус #Готовим дома