Эти ленивые голубцы приготовите вдвое быстрее: что сделать с капустой (видео)
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Готовить такие голубцы быстрее и проще, чем обычные
Голубцы являются традиционным украинским блюдом. Однако время на их приготовление не всегда есть, и тогда выручают простые рецепты.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления ленивых голубцов, в котором даже капусту отваривать не придется – ее достаточно залить кипятком. Это может показаться странным, но стоит лишь один раз попробовать — и будете готовить так постоянно, убеждает кулинарка на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить ленивые голубцы
Ингредиенты:
- капуста — 350 г;
- фарш — 500 г;
- рис — 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл;
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- чеснок;
- соль, специи;
- подсолнечное масло;
- томатный сок — 400 мл;
Способ приготовления:
1.Капусту нашинковать и залить кипятком на 10 минут.
2.Рис отварить, остудить.
3.Лук мелко нарезать, морковь натереть на большой терке, обжарить на разогретой с маслом сковороде, остудить.
4.В миске соединить фарш, зажарку, рис.
5.Отжать капусту и добавить в другие ингредиенты.
6.К фаршу вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить специи, перемешать.
7.Из фарша сформировать котлеты.
8.Выложить котлеты в смазанную маслом форму.
9.Сверху залить томатным соком и готовить в разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.