Эти ленивые голубцы приготовите вдвое быстрее: что сделать с капустой (видео)

Готовить такие голубцы быстрее и проще, чем обычные

Голубцы являются традиционным украинским блюдом. Однако время на их приготовление не всегда есть, и тогда выручают простые рецепты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления ленивых голубцов, в котором даже капусту отваривать не придется – ее достаточно залить кипятком. Это может показаться странным, но стоит лишь один раз попробовать — и будете готовить так постоянно, убеждает кулинарка на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

капуста — 350 г;

фарш — 500 г;

рис — 90 г (в сухом виде) + вода 150 мл;

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

чеснок;

соль, специи;

подсолнечное масло;

томатный сок — 400 мл;

Способ приготовления:

1.Капусту нашинковать и залить кипятком на 10 минут.

2.Рис отварить, остудить.

3.Лук мелко нарезать, морковь натереть на большой терке, обжарить на разогретой с маслом сковороде, остудить.

4.В миске соединить фарш, зажарку, рис.

5.Отжать капусту и добавить в другие ингредиенты.

6.К фаршу вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить специи, перемешать.

7.Из фарша сформировать котлеты.

8.Выложить котлеты в смазанную маслом форму.

9.Сверху залить томатным соком и готовить в разогретой до 180 градусов духовке около 50-60 минут.