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Все в восторге от этого простого и бюджетного торта: классический, проверенный рецепт медовика (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитный медовик, перемазанный сметанным кремом Новость обновлена 16 октября 2024, 15:50
Аппетитный медовик, перемазанный сметанным кремом. Фото Скриншот

Как приготовить замечательный тортик своими руками

Домашние десерты и тортики могут быть вкуснее, чем магазинные. Если вы готовили аппетитный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт.

Медовик – это классический десерт. Нежный, ароматный и пропитанный — пожалуй, найдется не так много людей, которые не были бы в восторге. Классическим рецептом со сметанным кремом поделились на кулинарном ютуб-канале BakeSense.

Ингредиенты:

  • Мед — 120 г
  • Сахар — 120 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сода – 1,5 ч.л.
  • Мука — 400 г
  • Соль — щепотка
  • Для крема:
  • Сметана (25-30%) — 700 г
  • Сахарная пудра — 120 г

Способ приготовления:

  1. В сотейнике или кастрюле с толстым дном соединить мед, сахар, масло и соль. Нагреть на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.
  2. Взбить яйца вилкой и постепенно вводить в горячую медовую смесь, не переставая помешивать. Добавить соду и хорошо перемешать. Масса увеличится в объеме.
  3. Постепенно добавляя просеянную муку, замесите мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа.
  4. Раскатать охлажденное тесто, вырезать коржи и выпекать в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета (примерно 5-7 минут каждый корж). Обрезки теста тоже испечь.
  5. Если сметана жидкая, предварительно процедите ее через сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Взбить сметану с сахарной пудрой до воздушного состояния.
  6. Смазывать коржи кремом, чередуя их. Верх и бока торта также покрыть кремом. Для декорации можно использовать измельченные обрезки теста, шоколад, свежие ягоды.

После уборки нужно оставить торт в холодильнике на несколько часов для пропитки. Также мы делились рецептом аппетитного и ароматного тыквенного кекса.

Теги:
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