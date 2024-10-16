Все в восторге от этого простого и бюджетного торта: классический, проверенный рецепт медовика (видео)
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Как приготовить замечательный тортик своими руками
Домашние десерты и тортики могут быть вкуснее, чем магазинные. Если вы готовили аппетитный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт.
Медовик – это классический десерт. Нежный, ароматный и пропитанный — пожалуй, найдется не так много людей, которые не были бы в восторге. Классическим рецептом со сметанным кремом поделились на кулинарном ютуб-канале BakeSense.
Ингредиенты:
- Мед — 120 г
- Сахар — 120 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Сода – 1,5 ч.л.
- Мука — 400 г
- Соль — щепотка
- Для крема:
- Сметана (25-30%) — 700 г
- Сахарная пудра — 120 г
Способ приготовления:
- В сотейнике или кастрюле с толстым дном соединить мед, сахар, масло и соль. Нагреть на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.
- Взбить яйца вилкой и постепенно вводить в горячую медовую смесь, не переставая помешивать. Добавить соду и хорошо перемешать. Масса увеличится в объеме.
- Постепенно добавляя просеянную муку, замесите мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на 1-2 часа.
- Раскатать охлажденное тесто, вырезать коржи и выпекать в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета (примерно 5-7 минут каждый корж). Обрезки теста тоже испечь.
- Если сметана жидкая, предварительно процедите ее через сито, чтобы избавиться от лишней жидкости. Взбить сметану с сахарной пудрой до воздушного состояния.
- Смазывать коржи кремом, чередуя их. Верх и бока торта также покрыть кремом. Для декорации можно использовать измельченные обрезки теста, шоколад, свежие ягоды.
После уборки нужно оставить торт в холодильнике на несколько часов для пропитки. Также мы делились рецептом аппетитного и ароматного тыквенного кекса.