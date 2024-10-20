Ніхто не здогадається з чого він: такий кляр для відбивних зробить страву неймовірною
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Хрустка скоринка надзвичайно смачна
Відбивні — це одна з найпростіших страв, яку можна приготувати на вечерю, наприклад, до картопляного пюре, рису чи гречки. Особливо швидко відбивні готуються з курячого філе.
Завдяки кляру м'ясо можна зробити надзвичайно смачним та соковитим. Рецептом приготування цибулевого кляру до відбивних з нами поділилися на Facebook-сторінці "Гостинець крамниця добрих продуктів".
Як приготувати відбивні у цибулевому клярі
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 2 шт.;
- зубчики часнику — 3 шт.;
- яйце — 2 шт.;
- борошно — 100 г;
- грецький йогурт або сметана — 200 г;
- сіль, спеції за смаком;
Спосіб приготування:
1.Філе нарізати на відбивні, відбити, посолити, поперчити.
2.У блендері подрібнити цибулю та часник.
3.Додати яйця, перемішати.
4.Додати сметану, перемішати.
5.Посолити, додати борошно, перемішати.
6.Кожен шматочок м'яса занурити у кляр та обсмажити на добре розігрітій з олією сковороді до готовності.