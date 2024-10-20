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Ніхто не здогадається з чого він: такий кляр для відбивних зробить страву неймовірною

Автор
Марія Швець
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Відбивні виходять соковитими та ароматними
Відбивні виходять соковитими та ароматними. Фото 1000.menu

Хрустка скоринка надзвичайно смачна

Відбивні — це одна з найпростіших страв, яку можна приготувати на вечерю, наприклад, до картопляного пюре, рису чи гречки. Особливо швидко відбивні готуються з курячого філе.

Завдяки кляру м'ясо можна зробити надзвичайно смачним та соковитим. Рецептом приготування цибулевого кляру до відбивних з нами поділилися на Facebook-сторінці "Гостинець крамниця добрих продуктів".

Як приготувати відбивні у цибулевому клярі

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • зубчики часнику — 3 шт.;
  • яйце — 2 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • грецький йогурт або сметана — 200 г;
  • сіль, спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати на відбивні, відбити, посолити, поперчити.

2.У блендері подрібнити цибулю та часник.

3.Додати яйця, перемішати.

4.Додати сметану, перемішати.

5.Посолити, додати борошно, перемішати.

6.Кожен шматочок м'яса занурити у кляр та обсмажити на добре розігрітій з олією сковороді до готовності.

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