Ніхто не здогадається з чого він: такий кляр для відбивних зробить страву неймовірною

Хрустка скоринка надзвичайно смачна

Відбивні — це одна з найпростіших страв, яку можна приготувати на вечерю, наприклад, до картопляного пюре, рису чи гречки. Особливо швидко відбивні готуються з курячого філе.

Завдяки кляру м'ясо можна зробити надзвичайно смачним та соковитим. Рецептом приготування цибулевого кляру до відбивних з нами поділилися на Facebook-сторінці "Гостинець крамниця добрих продуктів".

Як приготувати відбивні у цибулевому клярі

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

зубчики часнику — 3 шт.;

яйце — 2 шт.;

борошно — 100 г;

грецький йогурт або сметана — 200 г;

сіль, спеції за смаком;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати на відбивні, відбити, посолити, поперчити.

2.У блендері подрібнити цибулю та часник.

3.Додати яйця, перемішати.

4.Додати сметану, перемішати.

5.Посолити, додати борошно, перемішати.

6.Кожен шматочок м'яса занурити у кляр та обсмажити на добре розігрітій з олією сковороді до готовності.