Никто не догадается из чего он: такой кляр для отбивных сделает блюдо невероятным

Хрустящая корочка очень вкусная

Отбивные – это одно из самых простых блюд, которое можно приготовить на ужин, например, к картофельному пюре, рису или гречке. Особенно быстро отбивные готовятся из куриного филе.

Благодаря кляру мясо можно сделать необыкновенно вкусным и сочным. Рецептом приготовления лукового кляра к отбивным с нами поделились на Facebook-странице "Гостинец магазин хороших продуктов".

Как приготовить отбивные в луковом кляре

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук — 2 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

яйцо — 2 шт.;

мука — 100 г;

греческий йогурт или сметана — 200 г;

соль, специи по вкусу;

Способ приготовления:

1.Филе нарезать на отбивные, отбить, посолить, поперчить.

2.В блендере измельчить лук и чеснок.

3.Добавить яйца, перемешать.

4.Добавить сметану, перемешать.

5.Посолить, добавить муку, перемешать.

6. Каждый кусочек мяса погрузить в кляр и обжарить на хорошо разогретой с маслом сковороде до готовности.