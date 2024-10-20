Никто не догадается из чего он: такой кляр для отбивных сделает блюдо невероятным
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Хрустящая корочка очень вкусная
Отбивные – это одно из самых простых блюд, которое можно приготовить на ужин, например, к картофельному пюре, рису или гречке. Особенно быстро отбивные готовятся из куриного филе.
Благодаря кляру мясо можно сделать необыкновенно вкусным и сочным. Рецептом приготовления лукового кляра к отбивным с нами поделились на Facebook-странице "Гостинец магазин хороших продуктов".
Как приготовить отбивные в луковом кляре
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- яйцо — 2 шт.;
- мука — 100 г;
- греческий йогурт или сметана — 200 г;
- соль, специи по вкусу;
Способ приготовления:
1.Филе нарезать на отбивные, отбить, посолить, поперчить.
2.В блендере измельчить лук и чеснок.
3.Добавить яйца, перемешать.
4.Добавить сметану, перемешать.
5.Посолить, добавить муку, перемешать.
6. Каждый кусочек мяса погрузить в кляр и обжарить на хорошо разогретой с маслом сковороде до готовности.