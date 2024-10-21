Ласощі для гурманів: ця незвичайна закуска сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз (відео)
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Так гарбуз ви ще не готували
З гарбуза можна приготувати багато страв. Найчастіше його використовують для приготування супів, каш або випікання кексів. Однак гарбуз чудово підходить і для більш незвичайних закусок.
Instagram-блогер @nata.cooking пропонує скуштувати оригінальний рецепт запеченого гарбуза з блакитним сиром та волоськими горіхами. Ця страва поєднує яскраві аромати трав і ніжну текстуру запеченого гарбуза, доповнені пікантністю сиру. Така закуска стане справжньою родзинкою на вашому столі та порадує несподіваними смаковими контрастами.
Інгредієнти:
- Гарбуз сорт "Хоккайдо";
- Сир із блакитною пліснявою:
- Оливкова олія;
- Сіль;
- Перець;
- Чебрець;
- Розмарин;
- Волоські горіхи;
- Мед.
Спосіб приготування:
- Гарбуз миємо, розрізаємо на дві частини й очищаємо від насіння. За бажанням можна очистити шкірку.
- Нарізаємо гарбуз скибочками завтовшки 1-2 см і перекладаємо у форму для запікання.
- Поливаємо гарбуз оливковою олією, посипаємо спеціями, травами. Запікаємо в духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
- Коли гарбуз стане м’яким, дістаємо форму з духовки, викладаємо зверху нарізаний кубиками сир та подрібнений волоський горіх.
- Запікаємо гарбуз із сиром ще 15 хвилин.
Готову закуску за бажанням можна полити медом.
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