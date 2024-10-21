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Лакомство для гурманов: эта необычная закуска понравится даже тем, кто не любит тыкву (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Необычное сочетание вкусов
Необычное сочетание вкусов. Фото Скриншот Instagram/nata.cooking

Так тыкву вы еще не готовили

Из тыквы можно приготовить множество блюд. Чаще всего ее используют для приготовления супов, каш или выпечки кексов. Однако тыква прекрасно подходит и для более необычных закусок.

Instagram-блогер @nata.cooking предлагает попробовать оригинальный рецепт запеченной тыквы с голубым сыром и грецкими орехами. Это блюдо сочетает в себе яркие ароматы трав и нежную текстуру запеченной тыквы, дополненные пикантностью сыра. Такая закуска станет настоящей изюминкой на вашем столе и порадует неожиданными вкусовыми контрастами.

Ингредиенты:

  • Тыква сорт "Хоккайдо";
  • Сыр с голубой плесенью:
  • Оливковое масло;
  • Соль;
  • Перец;
  • Тимьян;
  • Розмарин;
  • Грецкие орехи;
  • Мед.

Способ приготовления:

  1. Тыкву моем, разрезаем на две части и очищаем от семян. По желанию можно очистить кожуру.
  2. Нарезаем тыкву скибочками толщиной 1-2 см и перекладываем в форму для запекания.
  3. Поливаем тыкву оливковым маслом, посыпаем специями, травами. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
  4. Когда тыква станет мягкой, достаем форму из духовки, выкладываем сверху нарезанный кубиками сыр и измельченный грецкий орех.
  5. Запекаем тыкву с сыром еще 15 минут.

Готовую закуску по желанию можно полить медом.

Ранее мы делились рецептом гречаников. Это мясное блюдо — прекрасная альтернатива привычным котлетам.

Теги:
#Сыр #Рецепты #Закуски #Тыква