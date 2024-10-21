Лакомство для гурманов: эта необычная закуска понравится даже тем, кто не любит тыкву (видео)

Так тыкву вы еще не готовили

Из тыквы можно приготовить множество блюд. Чаще всего ее используют для приготовления супов, каш или выпечки кексов. Однако тыква прекрасно подходит и для более необычных закусок.

Instagram-блогер @nata.cooking предлагает попробовать оригинальный рецепт запеченной тыквы с голубым сыром и грецкими орехами. Это блюдо сочетает в себе яркие ароматы трав и нежную текстуру запеченной тыквы, дополненные пикантностью сыра. Такая закуска станет настоящей изюминкой на вашем столе и порадует неожиданными вкусовыми контрастами.

Ингредиенты:

Тыква сорт "Хоккайдо";

Сыр с голубой плесенью:

Оливковое масло;

Соль;

Перец;

Тимьян;

Розмарин;

Грецкие орехи;

Мед.

Способ приготовления:

Тыкву моем, разрезаем на две части и очищаем от семян. По желанию можно очистить кожуру. Нарезаем тыкву скибочками толщиной 1-2 см и перекладываем в форму для запекания. Поливаем тыкву оливковым маслом, посыпаем специями, травами. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Когда тыква станет мягкой, достаем форму из духовки, выкладываем сверху нарезанный кубиками сыр и измельченный грецкий орех. Запекаем тыкву с сыром еще 15 минут.

Готовую закуску по желанию можно полить медом.

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