Лакомство для гурманов: эта необычная закуска понравится даже тем, кто не любит тыкву (видео)
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Так тыкву вы еще не готовили
Из тыквы можно приготовить множество блюд. Чаще всего ее используют для приготовления супов, каш или выпечки кексов. Однако тыква прекрасно подходит и для более необычных закусок.
Instagram-блогер @nata.cooking предлагает попробовать оригинальный рецепт запеченной тыквы с голубым сыром и грецкими орехами. Это блюдо сочетает в себе яркие ароматы трав и нежную текстуру запеченной тыквы, дополненные пикантностью сыра. Такая закуска станет настоящей изюминкой на вашем столе и порадует неожиданными вкусовыми контрастами.
Ингредиенты:
- Тыква сорт "Хоккайдо";
- Сыр с голубой плесенью:
- Оливковое масло;
- Соль;
- Перец;
- Тимьян;
- Розмарин;
- Грецкие орехи;
- Мед.
Способ приготовления:
- Тыкву моем, разрезаем на две части и очищаем от семян. По желанию можно очистить кожуру.
- Нарезаем тыкву скибочками толщиной 1-2 см и перекладываем в форму для запекания.
- Поливаем тыкву оливковым маслом, посыпаем специями, травами. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
- Когда тыква станет мягкой, достаем форму из духовки, выкладываем сверху нарезанный кубиками сыр и измельченный грецкий орех.
- Запекаем тыкву с сыром еще 15 минут.
Готовую закуску по желанию можно полить медом.
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