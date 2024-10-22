Краще, ніж звичайний майонез: як приготувати вдома розкішний соус за кілька хвилин (відео)
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Чудовий соус — ароматний та смачний
Домашні страви — це дуже смачно, особливо якщо знати деякі деталі приготування. Ми ділились вдалим рецептом печінки. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома майонез.
І це не звичайний майонез. Його рецептом поділився кухар Ектор Хіменес-Браво. Соус виходить дуже смачним, збалансованим, густим та ароматним.
Інгредієнти:
- Огірок солоний — 2 шт;
- Петрушка — 10 г;
- Олія оливкова — 30 мл;
- Сік половини лимона;
- Гірчиця — 5 г;
- Сіль — 2 г;
- Цукор — 4 г;
- Перець чорний мелений — 2 г;
- Яйця варені — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Зелень миємо та просушуємо серветкою. Дрібно кришимо петрушку та огірки.
- Яйця відварюємо до крутого. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи.
- Яйця, олію, сік лимону, перець, цукор, гірчицю перекладаємо у чашу блендера. Перебиваємо до однорідного, кремового соусу.
- Додаємо огірки та зелень. Перемішуємо.
Соус виходить дуже густим та ароматним. В його ніжній кремовій текстурі зустрічаються шматочки огірка та зелені — і це додає дуже цікавих відтінків смаку. Такий майонез смачно подавати зі снеками, і навіть використовувати як заправку до салату — наприклад, для закуски "Чоловічі сльози".