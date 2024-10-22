Краще, ніж звичайний майонез: як приготувати вдома розкішний соус за кілька хвилин (відео)

Чудовий соус — ароматний та смачний

Домашні страви — це дуже смачно, особливо якщо знати деякі деталі приготування. Ми ділились вдалим рецептом печінки. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома майонез.

І це не звичайний майонез. Його рецептом поділився кухар Ектор Хіменес-Браво. Соус виходить дуже смачним, збалансованим, густим та ароматним.

Інгредієнти:

Огірок солоний — 2 шт;

Петрушка — 10 г;

Олія оливкова — 30 мл;

Сік половини лимона;

Гірчиця — 5 г;

Сіль — 2 г;

Цукор — 4 г;

Перець чорний мелений — 2 г;

Яйця варені — 3 шт.

Спосіб приготування:

Зелень миємо та просушуємо серветкою. Дрібно кришимо петрушку та огірки. Яйця відварюємо до крутого. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Яйця, олію, сік лимону, перець, цукор, гірчицю перекладаємо у чашу блендера. Перебиваємо до однорідного, кремового соусу. Додаємо огірки та зелень. Перемішуємо.

Соус виходить дуже густим та ароматним. В його ніжній кремовій текстурі зустрічаються шматочки огірка та зелені — і це додає дуже цікавих відтінків смаку. Такий майонез смачно подавати зі снеками, і навіть використовувати як заправку до салату — наприклад, для закуски "Чоловічі сльози".