Лучше, чем обычный майонез: как приготовить дома роскошный соус за несколько минут (видео)
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Отличный соус – ароматный и вкусный
Домашние блюда – это очень вкусно, особенно если знать некоторые детали приготовления. Мы делились удачным рецептом печени. Теперь рассказываем, как приготовить дома майонез.
И это не просто майонез. Его рецептом поделился повар Эктор Хименес-Браво. Соус получается очень вкусным, сбалансированным, густым и ароматным.
Ингредиенты:
- Огурец соленый – 2 шт;
- Петрушка – 10 г;
- Масло оливковое – 30 мл;
- сок половины лимона;
- Горчица – 5 г;
- Соль – 2 г;
- Сахар – 4 г;
- Перец черный молотый – 2 г;
- Яйца вареные – 3 шт.
Способ приготовления:
- Зелень моем и просушиваем салфеткой. Мелко крошим петрушку и огурцы.
- Яйца отвариваем до крутого. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
- Яйца, растительное масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу перекладываем в чашу блендера. Перебиваем к однородному, кремовому соусу.
- Добавляем огурцы и зелень. Перемешиваем.
Соус получается очень густым и ароматным. В его нежной кремовой текстуре встречаются кусочки огурца и зелени – и это придает очень интересные оттенки вкуса. Такой майонез вкусно подавать со снеками, и даже использовать в качестве заправки в салат – например, для закуски "Мужские слезы".