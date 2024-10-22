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Лучше, чем обычный майонез: как приготовить дома роскошный соус за несколько минут (видео)

Автор
Мария Дума
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Идеально сбалансированный вкус
Идеально сбалансированный вкус. Фото Колаж Телеграфу

Отличный соус – ароматный и вкусный

Домашние блюда – это очень вкусно, особенно если знать некоторые детали приготовления. Мы делились удачным рецептом печени. Теперь рассказываем, как приготовить дома майонез.

И это не просто майонез. Его рецептом поделился повар Эктор Хименес-Браво. Соус получается очень вкусным, сбалансированным, густым и ароматным.

Ингредиенты:

  • Огурец соленый – 2 шт;
  • Петрушка – 10 г;
  • Масло оливковое – 30 мл;
  • сок половины лимона;
  • Горчица – 5 г;
  • Соль – 2 г;
  • Сахар – 4 г;
  • Перец черный молотый – 2 г;
  • Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Зелень моем и просушиваем салфеткой. Мелко крошим петрушку и огурцы.
  2. Яйца отвариваем до крутого. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
  3. Яйца, растительное масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу перекладываем в чашу блендера. Перебиваем к однородному, кремовому соусу.
  4. Добавляем огурцы и зелень. Перемешиваем.

Соус получается очень густым и ароматным. В его нежной кремовой текстуре встречаются кусочки огурца и зелени – и это придает очень интересные оттенки вкуса. Такой майонез вкусно подавать со снеками, и даже использовать в качестве заправки в салат – например, для закуски "Мужские слезы".

Теги:
#Рецепт #Соус #Яйца #Майонез