Лучше, чем обычный майонез: как приготовить дома роскошный соус за несколько минут (видео)

Отличный соус – ароматный и вкусный

Домашние блюда – это очень вкусно, особенно если знать некоторые детали приготовления. Мы делились удачным рецептом печени. Теперь рассказываем, как приготовить дома майонез.

И это не просто майонез. Его рецептом поделился повар Эктор Хименес-Браво. Соус получается очень вкусным, сбалансированным, густым и ароматным.

Ингредиенты:

Огурец соленый – 2 шт;

Петрушка – 10 г;

Масло оливковое – 30 мл;

сок половины лимона;

Горчица – 5 г;

Соль – 2 г;

Сахар – 4 г;

Перец черный молотый – 2 г;

Яйца вареные – 3 шт.

Способ приготовления:

Зелень моем и просушиваем салфеткой. Мелко крошим петрушку и огурцы. Яйца отвариваем до крутого. Когда остынут, чистим их от скорлупы. Яйца, растительное масло, сок лимона, перец, сахар, горчицу перекладываем в чашу блендера. Перебиваем к однородному, кремовому соусу. Добавляем огурцы и зелень. Перемешиваем.

Соус получается очень густым и ароматным. В его нежной кремовой текстуре встречаются кусочки огурца и зелени – и это придает очень интересные оттенки вкуса. Такой майонез вкусно подавать со снеками, и даже использовать в качестве заправки в салат – например, для закуски "Мужские слезы".