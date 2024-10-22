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Ці пельмені не треба ліпити: "лінивий" рецепт, гора за 10 хвилин (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Навіть тісто місити не треба
Навіть тісто місити не треба. Фото 24 канал

Дуже смачно і дуже просто

Страв з фаршу в українській кухні є велика кількість. Ми ділились рецептом апетитних гречаників. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні ліниві пельмені.

Це частування за класичним рецептом готується дуже довго, з замішуванням тіста та виліпленням виробів. Однак добре, що є "ліниві" рецепти. Рецептом чудових пельменів в клярі поділилась кулінарна блогерка saenko6833.

Інгредієнти:

  • Мʼясо — 500 г
  • Цибуля — 1 шт (велика)
  • Сіль, перець — до смаку
  • Яйця — 2 шт
  • Вода — 2 ст.л

Спосіб приготування:

  1. Дрібно кришимо цибулю. М’ясо пропускаємо через м’ясорубку.
  2. Солимо та перчимо до смаку. Перемішуємо руками, трохи відбиваючи.
  3. З добре вимішаного фаршу вологими руками робимо кульки однакового розміру. Окремо в мисочку розбиваємо яйця, додаємо сіль, воду та перемішуємо.
  4. Ще в одну тарілочку всипаємо борошно. Кожну кульку обвалюємо у борошні, тоді у яйці, а потім — знову в борошні.
  5. Варимо наші пельмені у киплячій воді до готовності. Це займе кілька хвилин.

Ось і все — пельмені готові, і вам навіть не знадобилось місити на них тісто. Також ми ділились рецептом смачних панкейків — на них уже доведеться замішувати тісто.

Теги:
#Рецепт #Цибуля #Тісто #Пельмені #Фарш