Ці пельмені не треба ліпити: "лінивий" рецепт, гора за 10 хвилин (відео)
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Дуже смачно і дуже просто
Страв з фаршу в українській кухні є велика кількість. Ми ділились рецептом апетитних гречаників. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні ліниві пельмені.
Це частування за класичним рецептом готується дуже довго, з замішуванням тіста та виліпленням виробів. Однак добре, що є "ліниві" рецепти. Рецептом чудових пельменів в клярі поділилась кулінарна блогерка saenko6833.
Інгредієнти:
- Мʼясо — 500 г
- Цибуля — 1 шт (велика)
- Сіль, перець — до смаку
- Яйця — 2 шт
- Вода — 2 ст.л
Спосіб приготування:
- Дрібно кришимо цибулю. М’ясо пропускаємо через м’ясорубку.
- Солимо та перчимо до смаку. Перемішуємо руками, трохи відбиваючи.
- З добре вимішаного фаршу вологими руками робимо кульки однакового розміру. Окремо в мисочку розбиваємо яйця, додаємо сіль, воду та перемішуємо.
- Ще в одну тарілочку всипаємо борошно. Кожну кульку обвалюємо у борошні, тоді у яйці, а потім — знову в борошні.
- Варимо наші пельмені у киплячій воді до готовності. Це займе кілька хвилин.
Ось і все — пельмені готові, і вам навіть не знадобилось місити на них тісто. Також ми ділились рецептом смачних панкейків — на них уже доведеться замішувати тісто.