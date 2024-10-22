Эти пельмени не надо лепить: "ленивый" рецепт, гора за 10 минут (видео)

Очень вкусно и очень просто

Кушанье из фарша в украинской кухне есть большое количество. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные ленивые пельмени.

Это угощение по классическому рецепту готовится очень долго, с замешиванием теста и вылепкой изделий. Однако хорошо, что есть "ленивые" рецепты. Рецептом замечательных пельменей в кляре поделилась кулинарная блоггерша saenko6833.

Ингредиенты:

Мясо — 500 г

Лук — 1 шт (большой)

Соль, перец — по вкусу

Яйца — 2 шт

Вода – 2 ст.л

Способ приготовления:

Мелко крошим лук. Мясо пропускаем через мясорубку. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем руками, немного отбивая. Из хорошо вымешанного фарша влажными руками делаем шарики одинакового размера. Отдельно в мисочку разбиваем яйца, добавляем соль, воду и перемешиваем. Еще в одну тарелочку всыпаем муку. Каждый шарик обваливаем в муке, тогда в яйце, а потом снова в муке. Варим наши пельмени в кипящей воде до готовности. Это займет несколько минут.

Вот и все – пельмени готовы, и вам даже не понадобилось месить на них тесто. Также мы делились рецептом вкусных панкейков – на них уже придется замешивать тесто.