Укр

Эти пельмени не надо лепить: "ленивый" рецепт, гора за 10 минут (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Даже тесто месить не нужно
Даже тесто месить не нужно. Фото 24 канал

Очень вкусно и очень просто

Кушанье из фарша в украинской кухне есть большое количество. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные ленивые пельмени.

Это угощение по классическому рецепту готовится очень долго, с замешиванием теста и вылепкой изделий. Однако хорошо, что есть "ленивые" рецепты. Рецептом замечательных пельменей в кляре поделилась кулинарная блоггерша saenko6833.

Ингредиенты:

  • Мясо — 500 г
  • Лук — 1 шт (большой)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйца — 2 шт
  • Вода – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. Мелко крошим лук. Мясо пропускаем через мясорубку.
  2. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем руками, немного отбивая.
  3. Из хорошо вымешанного фарша влажными руками делаем шарики одинакового размера. Отдельно в мисочку разбиваем яйца, добавляем соль, воду и перемешиваем.
  4. Еще в одну тарелочку всыпаем муку. Каждый шарик обваливаем в муке, тогда в яйце, а потом снова в муке.
  5. Варим наши пельмени в кипящей воде до готовности. Это займет несколько минут.

Вот и все – пельмени готовы, и вам даже не понадобилось месить на них тесто. Также мы делились рецептом вкусных панкейков – на них уже придется замешивать тесто.

Теги:
#Рецепт #Лук #Тесто #Пельмени #Фарш