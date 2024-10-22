Эти пельмени не надо лепить: "ленивый" рецепт, гора за 10 минут (видео)
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Очень вкусно и очень просто
Кушанье из фарша в украинской кухне есть большое количество. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные ленивые пельмени.
Это угощение по классическому рецепту готовится очень долго, с замешиванием теста и вылепкой изделий. Однако хорошо, что есть "ленивые" рецепты. Рецептом замечательных пельменей в кляре поделилась кулинарная блоггерша saenko6833.
Ингредиенты:
- Мясо — 500 г
- Лук — 1 шт (большой)
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца — 2 шт
- Вода – 2 ст.л
Способ приготовления:
- Мелко крошим лук. Мясо пропускаем через мясорубку.
- Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем руками, немного отбивая.
- Из хорошо вымешанного фарша влажными руками делаем шарики одинакового размера. Отдельно в мисочку разбиваем яйца, добавляем соль, воду и перемешиваем.
- Еще в одну тарелочку всыпаем муку. Каждый шарик обваливаем в муке, тогда в яйце, а потом снова в муке.
- Варим наши пельмени в кипящей воде до готовности. Это займет несколько минут.
Вот и все – пельмени готовы, и вам даже не понадобилось месить на них тесто. Также мы делились рецептом вкусных панкейков – на них уже придется замешивать тесто.