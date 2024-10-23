Не гірше, ніж в ресторані: як приготувати сирні палички вдома (відео)
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Чудова хрумка закуска всього за 20 хвилин
Сирні палички – це улюблена страва багатьох як дітей, так і дорослих. Багато хто вважає, що їх важко приготувати вдома, але це зовсім не так.
Фудблогерка "_marina_frolova._" на своїй Instagram-сторінці поділилася простим рецептом приготування сирних паличок. Ви можете додати спеції на свій смак, щоб зробити їх ще смачнішими.
Як приготувати сирні палички вдома
Інгредієнти:
- сир, що добре плавиться – 400 г;
- панірувальні сухарі;
- яйця – 3 шт.;
- копчена паприка – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- зелень – за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Сир нарізати на палички потрібного розміру.
2.Панірувальні сухарі змішати з паприкою та кунжутом.
3.Яйця збити з сіллю.
4.Сир обваляти у борошні.
5.Потім у яйцях та панірувальних сухарях, а потім знову в яйцях та паніровці.
6.Готові сирні палички відправити у морозильну камеру на 1-2 години.
7.Викласти заморожені палички на застелене пергаментом деко.
8.Збризнути їх олією та випікаємо протягом 10 хвилин при 200 градусах.