Не гірше, ніж в ресторані: як приготувати сирні палички вдома (відео)

Чудова хрумка закуска всього за 20 хвилин

Сирні палички – це улюблена страва багатьох як дітей, так і дорослих. Багато хто вважає, що їх важко приготувати вдома, але це зовсім не так.

Фудблогерка "_marina_frolova._" на своїй Instagram-сторінці поділилася простим рецептом приготування сирних паличок. Ви можете додати спеції на свій смак, щоб зробити їх ще смачнішими.

Як приготувати сирні палички вдома

Інгредієнти:

сир, що добре плавиться – 400 г;

панірувальні сухарі;

яйця – 3 шт.;

копчена паприка – 1 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

зелень – за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Сир нарізати на палички потрібного розміру.

2.Панірувальні сухарі змішати з паприкою та кунжутом.

3.Яйця збити з сіллю.

4.Сир обваляти у борошні.

5.Потім у яйцях та панірувальних сухарях, а потім знову в яйцях та паніровці.

6.Готові сирні палички відправити у морозильну камеру на 1-2 години.

7.Викласти заморожені палички на застелене пергаментом деко.

8.Збризнути їх олією та випікаємо протягом 10 хвилин при 200 градусах.