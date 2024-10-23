Не хуже, чем в ресторане: как приготовить сырные палочки дома (видео)
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Великолепная хрустящая закуска всего за 20 минут
Сырные палочки – это любимое блюдо многих детей и взрослых. Многие считают, что их тяжело приготовить дома, но это совсем не так.
Фудблогерка "_marina_frolova._" на своей Instagram-странице поделилась простым рецептом приготовления сырных палочек. Вы можете добавить специи на свой вкус, чтобы сделать их еще вкуснее.
Как приготовить сырные палочки дома
Ингредиенты:
- хорошо плавящийся сыр – 400 г;
- панировочные сухари;
- яйца – 3 шт.;
- копченая паприка – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- зелень – по желанию;
Способ приготовления:
1.Сыр нарезать на палочки нужного размера.
2. Панировочные сухари смешать с паприкой и кунжутом.
3.Яйца взбить с солью.
4. Сыр обвалять в муке.
5.Потом в яйцах и панировочных сухарях, а затем снова в яйцах и панировке.
6.Готовые сырные палочки отправить в морозильную камеру на 1-2 часа.
7. Выложить замороженные палочки на застеленный пергаментом противень.
8. Сбрызнуть их маслом и выпекать в течение 10 минут при 200 градусах.