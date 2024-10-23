Не хуже, чем в ресторане: как приготовить сырные палочки дома (видео)

Великолепная хрустящая закуска всего за 20 минут

Сырные палочки – это любимое блюдо многих детей и взрослых. Многие считают, что их тяжело приготовить дома, но это совсем не так.

Фудблогерка "_marina_frolova._" на своей Instagram-странице поделилась простым рецептом приготовления сырных палочек. Вы можете добавить специи на свой вкус, чтобы сделать их еще вкуснее.

Как приготовить сырные палочки дома

Ингредиенты:

хорошо плавящийся сыр – 400 г;

панировочные сухари;

яйца – 3 шт.;

копченая паприка – 1 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

зелень – по желанию;

Способ приготовления:

1.Сыр нарезать на палочки нужного размера.

2. Панировочные сухари смешать с паприкой и кунжутом.

3.Яйца взбить с солью.

4. Сыр обвалять в муке.

5.Потом в яйцах и панировочных сухарях, а затем снова в яйцах и панировке.

6.Готовые сырные палочки отправить в морозильную камеру на 1-2 часа.

7. Выложить замороженные палочки на застеленный пергаментом противень.

8. Сбрызнуть их маслом и выпекать в течение 10 минут при 200 градусах.