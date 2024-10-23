Эти бутерброды первыми исчезнут со стола: рецепт вкуснейшей намазки (видео)

Готовится очень просто

Сельдь и яйца можно найти практически в каждом холодильнике. Чаще всего их употребляют по отдельности, или используют в салатах. Но из этих продуктов можно сделать очень вкусную закуску, которая идеально подойдет для любого случая — будь то праздничный стол или просто сытный перекус.

Эта закуска, рецептом которой поделилась в Instagram блогер MariiAm, сочетает в себе аромат бородинского хлеба, нежность яичной намазки, пикантность сельди и остроту зернистой горчицы. Легкая в приготовлении, но изысканная на вкус, она станет настоящей изюминкой вашего стола. Попробуйте приготовить ее и убедитесь сами!

Как приготовить бутерброды с сельдью и яйцом

Ингредиенты:

Бородинский хлеб или хлеб на закваске;

Яйца;

Зеленый лук;

Майонез;

Сельдь;

Горчица в зернах.

Способ приготовления:

Хлеб нарезать небольшими ломтиками.

2. Яйца отварить, очистить, посыпать перцем, солью и размять вилкой.

3. Мелко нарезать зеленый лук и вместе с майонезом добавить к яйцам. Перемешать.

4. Сельдь почистить, разделить на филе, нарезать на небольшие кусочки.

5. Хлеб смазать яичной намазкой, сверху выложить селедку и немного горчицы в зернах.

Закуска готова. Можно подавать на стол!

В этом рецепте используется майонез. Отличный соус можно приготовить самостоятельно. Ранее мы делились рецептом домашнего майонеза.