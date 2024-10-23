Эти бутерброды первыми исчезнут со стола: рецепт вкуснейшей намазки (видео)
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Готовится очень просто
Сельдь и яйца можно найти практически в каждом холодильнике. Чаще всего их употребляют по отдельности, или используют в салатах. Но из этих продуктов можно сделать очень вкусную закуску, которая идеально подойдет для любого случая — будь то праздничный стол или просто сытный перекус.
Эта закуска, рецептом которой поделилась в Instagram блогер MariiAm, сочетает в себе аромат бородинского хлеба, нежность яичной намазки, пикантность сельди и остроту зернистой горчицы. Легкая в приготовлении, но изысканная на вкус, она станет настоящей изюминкой вашего стола. Попробуйте приготовить ее и убедитесь сами!
Как приготовить бутерброды с сельдью и яйцом
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб или хлеб на закваске;
- Яйца;
- Зеленый лук;
- Майонез;
- Сельдь;
- Горчица в зернах.
Способ приготовления:
- Хлеб нарезать небольшими ломтиками.
2. Яйца отварить, очистить, посыпать перцем, солью и размять вилкой.
3. Мелко нарезать зеленый лук и вместе с майонезом добавить к яйцам. Перемешать.
4. Сельдь почистить, разделить на филе, нарезать на небольшие кусочки.
5. Хлеб смазать яичной намазкой, сверху выложить селедку и немного горчицы в зернах.
Закуска готова. Можно подавать на стол!
В этом рецепте используется майонез. Отличный соус можно приготовить самостоятельно. Ранее мы делились рецептом домашнего майонеза.