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Сохраните этот рецепт борща: вы будете годами готовить блюдо именно так (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный красный борщ
Аппетитный красный борщ. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По этому рецепту борщик получается очень ароматным и вкусным

Украинская кухня очень яркая и богатая. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом особенно вкусного борща.

Он классический, ароматный и наваристый. Как приготовить борщ на ребрышках, рассказал кулинарный блоггер из ютуб-канала "Любите Готовить с DRuH".

Ингредиенты:

  • ребра свиные или говяжьи – 1 кг.
  • морковь — 125 г
  • лук — 1 шт
  • сладкий перец — 1 шт
  • картофель — 500 г
  • свекла красная борщевая — 1 шт.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • помидор — 1 шт
  • томатная паста — 2 столовые ложки
  • капуста белокочанная — 200 г
  • соль — по вкусу
  • перец горошком — 6 зернышек
  • лавровый лист — 1 штучка

Способ приготовления:

  1. Нарежьте ребрышки и обжарьте их на большом огне на сухой сковороде до золотистой корочки. Положите обжаренные ребрышки в кастрюлю, добавьте 8 зерен черного перца, немного соли и лавровый лист.
  2. Залейте все водой и варите бульон. Периодически снимайте ложкой пену из бульона.
  3. Пока варится бульон, подготовьте овощи. Нарежьте соломкой свеклу, морковь, перец. Кубиком – лук. Мелко накрошите капусту.
  4. Почистите и нарежьте средним кубиком картофель, измельчите чеснок. Помидор очистите от кожуры и нарежьте.
  5. Из готового бульона извлеките мясо на тарелку. Когда немного остынет, отделите хорошие куски мяса от костей и жира.
  6. Добавьте в бульон картофель и начинайте готовить заправку. На большом огне обжарьте свеклу. Можно на растительном масле или на сухой сковороде.
  7. Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока или уксуса, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли и тщательно перемешайте. Отдельно на сухой сковороде обжарьте томатную пасту. Добавьте ее к свекле, а также добавьте несколько черпачков бульона. Вбросьте томаты и тушите все около 20 минут.
  8. На горячем масле обжарьте лук, морковь и перец. Добавить чеснок и посолить.
  9. Отварное мясо сверните обратно в бульон. Добавьте туда обе зажарки и капусту. По вкусу досолите, кипятите еще 5 минут – и можно выключать.

Борщ получается очень вкусным и наваристым. Подавайте его со сметаной, а также к нему хорошо подойдет мясная намазка на хлебчик.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Борщ