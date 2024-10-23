Сохраните этот рецепт борща: вы будете годами готовить блюдо именно так (видео)
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По этому рецепту борщик получается очень ароматным и вкусным
Украинская кухня очень яркая и богатая. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гречаники. Теперь делимся рецептом особенно вкусного борща.
Он классический, ароматный и наваристый. Как приготовить борщ на ребрышках, рассказал кулинарный блоггер из ютуб-канала "Любите Готовить с DRuH".
Ингредиенты:
- ребра свиные или говяжьи – 1 кг.
- морковь — 125 г
- лук — 1 шт
- сладкий перец — 1 шт
- картофель — 500 г
- свекла красная борщевая — 1 шт.
- чеснок — 2-3 зубчика
- помидор — 1 шт
- томатная паста — 2 столовые ложки
- капуста белокочанная — 200 г
- соль — по вкусу
- перец горошком — 6 зернышек
- лавровый лист — 1 штучка
Способ приготовления:
- Нарежьте ребрышки и обжарьте их на большом огне на сухой сковороде до золотистой корочки. Положите обжаренные ребрышки в кастрюлю, добавьте 8 зерен черного перца, немного соли и лавровый лист.
- Залейте все водой и варите бульон. Периодически снимайте ложкой пену из бульона.
- Пока варится бульон, подготовьте овощи. Нарежьте соломкой свеклу, морковь, перец. Кубиком – лук. Мелко накрошите капусту.
- Почистите и нарежьте средним кубиком картофель, измельчите чеснок. Помидор очистите от кожуры и нарежьте.
- Из готового бульона извлеките мясо на тарелку. Когда немного остынет, отделите хорошие куски мяса от костей и жира.
- Добавьте в бульон картофель и начинайте готовить заправку. На большом огне обжарьте свеклу. Можно на растительном масле или на сухой сковороде.
- Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока или уксуса, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли и тщательно перемешайте. Отдельно на сухой сковороде обжарьте томатную пасту. Добавьте ее к свекле, а также добавьте несколько черпачков бульона. Вбросьте томаты и тушите все около 20 минут.
- На горячем масле обжарьте лук, морковь и перец. Добавить чеснок и посолить.
- Отварное мясо сверните обратно в бульон. Добавьте туда обе зажарки и капусту. По вкусу досолите, кипятите еще 5 минут – и можно выключать.
Борщ получается очень вкусным и наваристым. Подавайте его со сметаной, а также к нему хорошо подойдет мясная намазка на хлебчик.