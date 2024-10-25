Укр

Как "Киевский", только вкуснее: рецепт аппетитного тортика "Золотой орешек" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень красивый и вкусный тортик
Очень красивый и вкусный тортик. Фото youtube Onyshkevychi

Такой торт совсем не сложно приготовить

Домашние десерты – это всегда вкусно. Если вы готовили бюджетный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт "Золотой орешек".

Он понравится вам, если вы любите "Киевский торт" — он очень похож, только вкуснее. Этот рецепт точно станет вашим победителем. Им поделились на ютуб-канале Onyshkevychi.

Ингредиенты:

  • Желтки – 6 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло – 200 г (растопленное)
  • Сметана — 100 г (любой жирности)
  • Разрыхлитель — 18 г
  • Мука — 500 г
  • Какао-порошок — 15 г

Для белковой массы:

  • Белки – 6 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Орехи (например, грецкие) — 300 г (подсушенные и измельченные)

Для крема:

  • Вареное сгущенку — 500 г
  • Сливочное масло — 200 г

Способ приготовления:

  1. Смешиваем желтки с сахаром до белого цвета, добавляем растопленное масло, сметану, разрыхлитель и постепенно просеянную муку. Делим тесто на две части. В одну добавляем какао и перемешиваем.
  2. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков. Выкладываем слои шоколадного и белого теста, смазываем каждый слой белковой массой и посыпаем орехами.
  3. Выпекаем в разогретой до 160°C духовке в течение 20-25 минут. Даем торту полностью остыть.
  4. Взбиваем размягченное масло сваренным сгущенкой до однородной массы. Смазываем торт, бока и верх. Ставим сверху небольшой груз и отправляем в холодильник на несколько часов.

Этот вкуснейший тортик, он получается влажным и пропитанным. Также мы говорили, как приготовить нежные булочки на сковороде.

Теги:
#Торт #Сладости #Десерт