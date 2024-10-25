Как "Киевский", только вкуснее: рецепт аппетитного тортика "Золотой орешек" (видео)

Такой торт совсем не сложно приготовить

Домашние десерты – это всегда вкусно. Если вы готовили бюджетный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт "Золотой орешек".

Он понравится вам, если вы любите "Киевский торт" — он очень похож, только вкуснее. Этот рецепт точно станет вашим победителем. Им поделились на ютуб-канале Onyshkevychi.

Ингредиенты:

Желтки – 6 шт.

Сахар — 100 г

Сливочное масло – 200 г (растопленное)

Сметана — 100 г (любой жирности)

Разрыхлитель — 18 г

Мука — 500 г

Какао-порошок — 15 г

Для белковой массы:

Белки – 6 шт.

Сахар — 200 г

Орехи (например, грецкие) — 300 г (подсушенные и измельченные)

Для крема:

Вареное сгущенку — 500 г

Сливочное масло — 200 г

Способ приготовления:

Смешиваем желтки с сахаром до белого цвета, добавляем растопленное масло, сметану, разрыхлитель и постепенно просеянную муку. Делим тесто на две части. В одну добавляем какао и перемешиваем. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков. Выкладываем слои шоколадного и белого теста, смазываем каждый слой белковой массой и посыпаем орехами. Выпекаем в разогретой до 160°C духовке в течение 20-25 минут. Даем торту полностью остыть. Взбиваем размягченное масло сваренным сгущенкой до однородной массы. Смазываем торт, бока и верх. Ставим сверху небольшой груз и отправляем в холодильник на несколько часов.

Этот вкуснейший тортик, он получается влажным и пропитанным. Также мы говорили, как приготовить нежные булочки на сковороде.