Как "Киевский", только вкуснее: рецепт аппетитного тортика "Золотой орешек" (видео)
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Такой торт совсем не сложно приготовить
Домашние десерты – это всегда вкусно. Если вы готовили бюджетный яблочный тортик, обратите внимание на следующий рецепт "Золотой орешек".
Он понравится вам, если вы любите "Киевский торт" — он очень похож, только вкуснее. Этот рецепт точно станет вашим победителем. Им поделились на ютуб-канале Onyshkevychi.
Ингредиенты:
- Желтки – 6 шт.
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло – 200 г (растопленное)
- Сметана — 100 г (любой жирности)
- Разрыхлитель — 18 г
- Мука — 500 г
- Какао-порошок — 15 г
Для белковой массы:
- Белки – 6 шт.
- Сахар — 200 г
- Орехи (например, грецкие) — 300 г (подсушенные и измельченные)
Для крема:
- Вареное сгущенку — 500 г
- Сливочное масло — 200 г
Способ приготовления:
- Смешиваем желтки с сахаром до белого цвета, добавляем растопленное масло, сметану, разрыхлитель и постепенно просеянную муку. Делим тесто на две части. В одну добавляем какао и перемешиваем.
- Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков. Выкладываем слои шоколадного и белого теста, смазываем каждый слой белковой массой и посыпаем орехами.
- Выпекаем в разогретой до 160°C духовке в течение 20-25 минут. Даем торту полностью остыть.
- Взбиваем размягченное масло сваренным сгущенкой до однородной массы. Смазываем торт, бока и верх. Ставим сверху небольшой груз и отправляем в холодильник на несколько часов.
Этот вкуснейший тортик, он получается влажным и пропитанным. Также мы говорили, как приготовить нежные булочки на сковороде.