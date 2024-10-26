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Гора печенья из пачки сыра и нескольких яблок: дешевый рецепт к чаю (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт домашней выпечки
Прекрасный рецепт домашней выпечки. Фото Скриншот из видео

Вкусное творожное печенье

Яблоки – это такой сезонный продукт, который хочется максимально использовать в приготовлении пищи. Если вы готовили яблочный торт, обратите внимание на следующий рецепт.

Это творожное печенье с яблочной начинкой – необыкновенно ароматная вкуснятина. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась блоггер Екатерина Тарасенко. Готовится эта выпечка легко и быстро, а результат приятно удивит.

Ингредиенты:

  • Мука — 280-300 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Соль – 0.5 ч.л.
  • Куркума – 1/3 ч.л. (для цвета)
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Масло сливочное (холодное) — 100 г
  • Сыр кисломолочный — 350 г

Для начинки:

  • Яблоки – 5 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Цедра и сок 0.5 лимона
  • Куркума – 1/3 ч.л.
  • Ванилин — мелочь
  • Яичный белок – 0.5 шт.

Способ приготовления:

  1. Сыр протираем через сито или перебиваем блендером. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар, соль, куркуму и разрыхлитель.
  2. Натираем холодное сливочное масло на крупной терке и добавляем в смесь. Перетираем все руками в крошку.
  3. Добавляем творог и быстро замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
  4. Для начинки яблока очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. В сковороде растапливаем сахар до карамельного цвета.
  5. Добавляем в сахар яблоки, цедру и сок лимона, куркуму и ванилин. Перемешиваем и тушим до мягкости яблок.
  6. Снимаем с огня и отставляем. Когда начинка остынет, добавляем взбитый яичный белок.
  7. Охлажденное тесто раскатываем в пласт. Вырезаем кружочки или другие фигурки.
  8. На каждый кружочек выкладываем начинку и защипываем края. Разогреваем духовой шкаф до 170°C.
  9. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 25-30 минут до золотистого цвета.

Выходит очень ароматное, вкусное и рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки на сковороде.

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