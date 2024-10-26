Гора печенья из пачки сыра и нескольких яблок: дешевый рецепт к чаю (видео)
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Вкусное творожное печенье
Яблоки – это такой сезонный продукт, который хочется максимально использовать в приготовлении пищи. Если вы готовили яблочный торт, обратите внимание на следующий рецепт.
Это творожное печенье с яблочной начинкой – необыкновенно ароматная вкуснятина. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась блоггер Екатерина Тарасенко. Готовится эта выпечка легко и быстро, а результат приятно удивит.
Ингредиенты:
- Мука — 280-300 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Соль – 0.5 ч.л.
- Куркума – 1/3 ч.л. (для цвета)
- Разрыхлитель — 10 г
- Масло сливочное (холодное) — 100 г
- Сыр кисломолочный — 350 г
Для начинки:
- Яблоки – 5 шт.
- Сахар — 100 г
- Цедра и сок 0.5 лимона
- Куркума – 1/3 ч.л.
- Ванилин — мелочь
- Яичный белок – 0.5 шт.
Способ приготовления:
- Сыр протираем через сито или перебиваем блендером. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар, соль, куркуму и разрыхлитель.
- Натираем холодное сливочное масло на крупной терке и добавляем в смесь. Перетираем все руками в крошку.
- Добавляем творог и быстро замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
- Для начинки яблока очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. В сковороде растапливаем сахар до карамельного цвета.
- Добавляем в сахар яблоки, цедру и сок лимона, куркуму и ванилин. Перемешиваем и тушим до мягкости яблок.
- Снимаем с огня и отставляем. Когда начинка остынет, добавляем взбитый яичный белок.
- Охлажденное тесто раскатываем в пласт. Вырезаем кружочки или другие фигурки.
- На каждый кружочек выкладываем начинку и защипываем края. Разогреваем духовой шкаф до 170°C.
- Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 25-30 минут до золотистого цвета.
Выходит очень ароматное, вкусное и рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки на сковороде.