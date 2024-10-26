Гора печенья из пачки сыра и нескольких яблок: дешевый рецепт к чаю (видео)

Вкусное творожное печенье

Яблоки – это такой сезонный продукт, который хочется максимально использовать в приготовлении пищи. Если вы готовили яблочный торт, обратите внимание на следующий рецепт.

Это творожное печенье с яблочной начинкой – необыкновенно ароматная вкуснятина. Рецептом на своем кулинарном ютуб-канале поделилась блоггер Екатерина Тарасенко. Готовится эта выпечка легко и быстро, а результат приятно удивит.

Ингредиенты:

Мука — 280-300 г

Сахар – 1 ст.л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Соль – 0.5 ч.л.

Куркума – 1/3 ч.л. (для цвета)

Разрыхлитель — 10 г

Масло сливочное (холодное) — 100 г

Сыр кисломолочный — 350 г

Для начинки:

Яблоки – 5 шт.

Сахар — 100 г

Цедра и сок 0.5 лимона

Куркума – 1/3 ч.л.

Ванилин — мелочь

Яичный белок – 0.5 шт.

Способ приготовления:

Сыр протираем через сито или перебиваем блендером. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар, соль, куркуму и разрыхлитель. Натираем холодное сливочное масло на крупной терке и добавляем в смесь. Перетираем все руками в крошку. Добавляем творог и быстро замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Для начинки яблока очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками. В сковороде растапливаем сахар до карамельного цвета. Добавляем в сахар яблоки, цедру и сок лимона, куркуму и ванилин. Перемешиваем и тушим до мягкости яблок. Снимаем с огня и отставляем. Когда начинка остынет, добавляем взбитый яичный белок. Охлажденное тесто раскатываем в пласт. Вырезаем кружочки или другие фигурки. На каждый кружочек выкладываем начинку и защипываем края. Разогреваем духовой шкаф до 170°C. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 25-30 минут до золотистого цвета.

Выходит очень ароматное, вкусное и рассыпчатое печенье. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки на сковороде.