Пахне справжньою осінню: як найсмачніше запекти гарбуз у духовці (відео)
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Гарбуз виходить немов з карамельним смаком, м'яким та ароматним
Гарбуз є популярним осіннім овочем із якого готують різноманітні страви. Його запікають разом з м'ясом, на його основі варять каші, з гарбузом печуть млинці або пиріжки та навіть роблять мармелад.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна смачно запекти гарбуз. Він виходить неперевершеним, переконують на YouTube-каналі "Таня на кухні".
Як приготувати гарбуз із яблуками та медом у духовці
Інгредієнти:
- гарбуз — 500 г;
- яблука — 600 г;
- родзинки — 40 г;
- горіхи — 50 г;
- мед — 3 стол. л.;
- кориця — 1 чайн. л.;
- вершкове масло — 60 г.
Спосіб приготування:
1.Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати досить великими кубиками.
2.Такими ж шматочками нарізати яблука.
3.Родзинки замочити в окропі на 10 хвилин.
4.Форму для випічки змастити вершковим маслом.
5.Викласти нарізаний гарбуз, яблука, родзинки.
6.Полити медом і посипати горіхами, за бажанням додати корицю.
7.Також викласти у форму залишки вершкового масла.
8.Запікати гарбуз з яблуками у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин.