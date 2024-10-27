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Пахне справжньою осінню: як найсмачніше запекти гарбуз у духовці (відео)

Автор
Марія Швець
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Десерт із гарбуза не тільки смачний, а й корисний
Десерт із гарбуза не тільки смачний, а й корисний. Фото 1000.menu

Гарбуз виходить немов з карамельним смаком, м'яким та ароматним

Гарбуз є популярним осіннім овочем із якого готують різноманітні страви. Його запікають разом з м'ясом, на його основі варять каші, з гарбузом печуть млинці або пиріжки та навіть роблять мармелад.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна смачно запекти гарбуз. Він виходить неперевершеним, переконують на YouTube-каналі "Таня на кухні".

Як приготувати гарбуз із яблуками та медом у духовці

Інгредієнти:

  • гарбуз — 500 г;
  • яблука — 600 г;
  • родзинки — 40 г;
  • горіхи — 50 г;
  • мед — 3 стол. л.;
  • кориця — 1 чайн. л.;
  • вершкове масло — 60 г.

Спосіб приготування:

1.Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати досить великими кубиками.

2.Такими ж шматочками нарізати яблука.

3.Родзинки замочити в окропі на 10 хвилин.

4.Форму для випічки змастити вершковим маслом.

5.Викласти нарізаний гарбуз, яблука, родзинки.

6.Полити медом і посипати горіхами, за бажанням додати корицю.

7.Також викласти у форму залишки вершкового масла.

8.Запікати гарбуз з яблуками у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин.

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#Гарбуз #Запікання #Готуємо вдома