Пахнет настоящей осенью: как вкуснее всего запечь тыкву в духовке (видео)

Тыква получается словно с карамельным вкусом, мягкой и ароматной

Тыква является популярным осенним овощем, из которого готовят разнообразные блюда. Ее запекают вместе с мясом, на ее основе варят каши, с тыквой пекут блины или пирожки и даже делают мармелад.

Сегодня мы хотим рассказать, как можно вкусно запечь тыкву. Она получается непревзойденной, уверяют на YouTube-канале "Таня на кухне".

Как приготовить тыкву с яблоками и медом в духовке

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

яблоки — 600 г;

изюм – 40 г;

орехи — 50 г;

мед – 3 стол. л.;

корица – 1 чайн. л.;

сливочное масло — 60 г.

Способ приготовления:

1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать достаточно большими кубиками.

2.Такими же кусочками порезать яблоки.

3. Изюм замочить в кипятке на 10 минут.

4.Форму для выпечки смазать сливочным маслом.

5. Выложить нарезанную тыкву, яблоки, изюм.

6. Полить медом и посыпать орехами, по желанию добавить корицу.

7. Также выложить в форму остатки сливочного масла.

8.Запекать тыкву с яблоками в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.