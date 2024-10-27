Пахнет настоящей осенью: как вкуснее всего запечь тыкву в духовке (видео)
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Тыква получается словно с карамельным вкусом, мягкой и ароматной
Тыква является популярным осенним овощем, из которого готовят разнообразные блюда. Ее запекают вместе с мясом, на ее основе варят каши, с тыквой пекут блины или пирожки и даже делают мармелад.
Сегодня мы хотим рассказать, как можно вкусно запечь тыкву. Она получается непревзойденной, уверяют на YouTube-канале "Таня на кухне".
Как приготовить тыкву с яблоками и медом в духовке
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- яблоки — 600 г;
- изюм – 40 г;
- орехи — 50 г;
- мед – 3 стол. л.;
- корица – 1 чайн. л.;
- сливочное масло — 60 г.
Способ приготовления:
1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать достаточно большими кубиками.
2.Такими же кусочками порезать яблоки.
3. Изюм замочить в кипятке на 10 минут.
4.Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
5. Выложить нарезанную тыкву, яблоки, изюм.
6. Полить медом и посыпать орехами, по желанию добавить корицу.
7. Также выложить в форму остатки сливочного масла.
8.Запекать тыкву с яблоками в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.