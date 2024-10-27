Зачем добавлять дрожжи в рис: чудо-рецепт на каждый день (видео)

Рисовый хлеб получается мягким и нежным

Домашняя выпечка – это не обязательно что-то сложное. Например, мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде. Теперь же делимся рецептом аппетитного, мягкого и нежного рисового хлеба.

Такой хлеб – идеальный вариант для людей, имеющих аллергию на глютен или просто ищущих, как разнообразить рацион. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко в видео на своем ютуб-канале. По ее словам, рис можно заменить рисовой мукой – для этого потребуется немного больше воды.

Ингредиенты:

Рис (круглозернистый) — 260 г

Вода — 200 мл

Масло растительное – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л. (по желанию)

Скриншот с видео/Рисовый хлеб очень нежный

Способ приготовления:

Промыть рис и замочить в прохладной воде минимум на 2 часа. Слить воду. Все ингредиенты поместить в блендер и взбивать в течение 4-5 минут до однородной массы. Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Оставить в теплом месте на 1 час для подъема. Разогреть духовой шкаф до 200°C. Выпекать хлеб 35-40 минут до золотистой корочки.

Хлебу нужно дать хотя бы чуть-чуть остыть перед тем, как его нарезать. Это идеальное основание для бутербродов с разнообразными намазками. К примеру, на него будет очень вкусно смазать настоящий одесский форшмак.