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Зачем добавлять дрожжи в рис: чудо-рецепт на каждый день (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как приготовить рисовый хлеб
Как приготовить рисовый хлеб. Фото Скриншот из видео

Рисовый хлеб получается мягким и нежным

Домашняя выпечка – это не обязательно что-то сложное. Например, мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде. Теперь же делимся рецептом аппетитного, мягкого и нежного рисового хлеба.

Такой хлеб – идеальный вариант для людей, имеющих аллергию на глютен или просто ищущих, как разнообразить рацион. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Екатерина Тарасенко в видео на своем ютуб-канале. По ее словам, рис можно заменить рисовой мукой – для этого потребуется немного больше воды.

Ингредиенты:

  • Рис (круглозернистый) — 260 г
  • Вода — 200 мл
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л. (по желанию)
как готовить рисовый хлеб
Скриншот с видео/Рисовый хлеб очень нежный

Способ приготовления:

  1. Промыть рис и замочить в прохладной воде минимум на 2 часа. Слить воду.
  2. Все ингредиенты поместить в блендер и взбивать в течение 4-5 минут до однородной массы. Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Оставить в теплом месте на 1 час для подъема.
  3. Разогреть духовой шкаф до 200°C. Выпекать хлеб 35-40 минут до золотистой корочки.

Хлебу нужно дать хотя бы чуть-чуть остыть перед тем, как его нарезать. Это идеальное основание для бутербродов с разнообразными намазками. К примеру, на него будет очень вкусно смазать настоящий одесский форшмак.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Выпечка #Злак