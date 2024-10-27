Ви закохаєтеся в цей смак: рецепт унікального гарбузового соусу зі спагетті

Смачний та незвичайний рецепт

Гарбуз — один із найпопулярніших осінніх інгредієнтів, і найчастіше його використовують для приготування каш і десертів, таких як кекси або запіканки. Але з гарбуза можна готувати соуси.

Цей рецепт пікантного соусу з гарбуза у поєднанні зі спагеті сподобається любителям нетривіальних смаків. Поєднання солодкуватого гарбуза, ніжної горгонзоли та ароматних спецій робить пасту по-справжньому цікавою та насиченою. Спробуйте цей рецепт, яким поділилося видання Papilot та відкрийте для себе новий спосіб готувати з гарбуза.

Як приготувати соус з гарбуза

Інгредієнти:

Спагеті;

оливкова олія;

гарбузове пюре — 200 г;

горгонзола — 150 г;

тертий пармезан — жменя;

часник — 2 зубчики;

цибуля-порей;

волоські горіхи — жменя;

свіжомелений чорний перець;

морська сіль — 1 ч.л;

чилі;

терта цедра лимона;

кориця – 1 ч.л;

прованські трави – 1 ч.л;

бальзамічний оцет — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Приготуйте спагеті згідно з інструкцією на упаковці. Протушкуйте нарізану цибулю-порей та обсмажте подрібнений часник. Запечений гарбуз з’єднайте з цибулею та часником, а потім подрібніть у пюре. Додайте до соусу інші інгредієнти (крім горіхів та пармезану). Волоські горіхи злегка обсмажте і подрібніть. З’єднайте макарони з гарбузовим соусом. Перед подачею посипте страву волоськими горіхами та пармезаном і збризкайте оливковою олією.

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