Ви закохаєтеся в цей смак: рецепт унікального гарбузового соусу зі спагетті
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Смачний та незвичайний рецепт
Гарбуз — один із найпопулярніших осінніх інгредієнтів, і найчастіше його використовують для приготування каш і десертів, таких як кекси або запіканки. Але з гарбуза можна готувати соуси.
Цей рецепт пікантного соусу з гарбуза у поєднанні зі спагеті сподобається любителям нетривіальних смаків. Поєднання солодкуватого гарбуза, ніжної горгонзоли та ароматних спецій робить пасту по-справжньому цікавою та насиченою. Спробуйте цей рецепт, яким поділилося видання Papilot та відкрийте для себе новий спосіб готувати з гарбуза.
Як приготувати соус з гарбуза
Інгредієнти:
- Спагеті;
- оливкова олія;
- гарбузове пюре — 200 г;
- горгонзола — 150 г;
- тертий пармезан — жменя;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля-порей;
- волоські горіхи — жменя;
- свіжомелений чорний перець;
- морська сіль — 1 ч.л;
- чилі;
- терта цедра лимона;
- кориця – 1 ч.л;
- прованські трави – 1 ч.л;
- бальзамічний оцет — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Приготуйте спагеті згідно з інструкцією на упаковці.
- Протушкуйте нарізану цибулю-порей та обсмажте подрібнений часник.
- Запечений гарбуз з’єднайте з цибулею та часником, а потім подрібніть у пюре.
- Додайте до соусу інші інгредієнти (крім горіхів та пармезану).
- Волоські горіхи злегка обсмажте і подрібніть.
- З’єднайте макарони з гарбузовим соусом.
- Перед подачею посипте страву волоськими горіхами та пармезаном і збризкайте оливковою олією.
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