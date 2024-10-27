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Ви закохаєтеся в цей смак: рецепт унікального гарбузового соусу зі спагетті

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Так гарбуз ви ще не готували
Так гарбуз ви ще не готували

Смачний та незвичайний рецепт

Гарбуз — один із найпопулярніших осінніх інгредієнтів, і найчастіше його використовують для приготування каш і десертів, таких як кекси або запіканки. Але з гарбуза можна готувати соуси.

Цей рецепт пікантного соусу з гарбуза у поєднанні зі спагеті сподобається любителям нетривіальних смаків. Поєднання солодкуватого гарбуза, ніжної горгонзоли та ароматних спецій робить пасту по-справжньому цікавою та насиченою. Спробуйте цей рецепт, яким поділилося видання Papilot та відкрийте для себе новий спосіб готувати з гарбуза.

Як приготувати соус з гарбуза

Інгредієнти:

  • Спагеті;
  • оливкова олія;
  • гарбузове пюре — 200 г;
  • горгонзола — 150 г;
  • тертий пармезан — жменя;
  • часник — 2 зубчики;
  • цибуля-порей;
  • волоські горіхи — жменя;
  • свіжомелений чорний перець;
  • морська сіль — 1 ч.л;
  • чилі;
  • терта цедра лимона;
  • кориця – 1 ч.л;
  • прованські трави – 1 ч.л;
  • бальзамічний оцет — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте спагеті згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Протушкуйте нарізану цибулю-порей та обсмажте подрібнений часник.
  3. Запечений гарбуз з’єднайте з цибулею та часником, а потім подрібніть у пюре.
  4. Додайте до соусу інші інгредієнти (крім горіхів та пармезану).
  5. Волоські горіхи злегка обсмажте і подрібніть.
  6. З’єднайте макарони з гарбузовим соусом.
  7. Перед подачею посипте страву волоськими горіхами та пармезаном і збризкайте оливковою олією.

Раніше ми розповідали, як приготувати яблучно-ванільну настоянку. Цей напій допоможе зігрітися холодними вечорами.

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