Небанальна вечеря за 20 хвилин: домашні з’їдять цю курочку разом із тарілкою (відео)
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Прекрасний рецепт з куркою та овочами
Після довгого дня часто буває складно знайти сили для приготування смачної та корисної вечері. Хочеться чогось швидкого, але не просто перекушування, а повноцінної страви, яка принесе користь і порадує смаком. У такі моменти справжнім порятунком стане рецепт курки з овочами по-азійськи. Ця страва готується швидко, включає корисні овочі та соковите куряче філе, а пікантний кисло-солодкий соус надає їй особливого смаку.
Рецептом курки по-азійськи поділилася в Instagram блогер @anny.cooking.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 1 шт.;
- Крохмаль — 2 ст.л;
- Цибуля — 1/2 шт.;
- Болгарський перець — 1/2 шт.;
- Брокколі — 100 г;
- Печериці — 7-8 шт.;
- Часник — 1-2 зубчики;
- Імбир – 20 г;
- Мед — 2 ст.л;
- Соєвий соус — 100 мл;
- Кунжут;
- Зелений лук.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Солимо, перчимо та обвалюємо в крохмалі.
- Перець, цибуля, гриби та броколі нарізаємо великими кубиками. Імбир та часник нарізаємо дрібно.
- На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і до золотистого кольору смажимо куряче філе. Додаємо овочі та смажимо все разом ще 5 хвилин. На овочах має з’явитися золотиста скоринка.
- До продуктів додаємо мед, соєвий соус та постійно перемішуємо. Готуємо до загустіння соусу.
- Після приготування посипаємо кунжутом та зеленою цибулею.
Готову страву можна подавати з рисом, локшиною або з будь-яким іншим гарніром.
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