Небанальна вечеря за 20 хвилин: домашні з’їдять цю курочку разом із тарілкою (відео)

Прекрасний рецепт з куркою та овочами

Після довгого дня часто буває складно знайти сили для приготування смачної та корисної вечері. Хочеться чогось швидкого, але не просто перекушування, а повноцінної страви, яка принесе користь і порадує смаком. У такі моменти справжнім порятунком стане рецепт курки з овочами по-азійськи. Ця страва готується швидко, включає корисні овочі та соковите куряче філе, а пікантний кисло-солодкий соус надає їй особливого смаку.

Рецептом курки по-азійськи поділилася в Instagram блогер @anny.cooking.

Інгредієнти:

Куряче філе — 1 шт.;

Крохмаль — 2 ст.л;

Цибуля — 1/2 шт.;

Болгарський перець — 1/2 шт.;

Брокколі — 100 г;

Печериці — 7-8 шт.;

Часник — 1-2 зубчики;

Імбир – 20 г;

Мед — 2 ст.л;

Соєвий соус — 100 мл;

Кунжут;

Зелений лук.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Солимо, перчимо та обвалюємо в крохмалі. Перець, цибуля, гриби та броколі нарізаємо великими кубиками. Імбир та часник нарізаємо дрібно. На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і до золотистого кольору смажимо куряче філе. Додаємо овочі та смажимо все разом ще 5 хвилин. На овочах має з’явитися золотиста скоринка. До продуктів додаємо мед, соєвий соус та постійно перемішуємо. Готуємо до загустіння соусу. Після приготування посипаємо кунжутом та зеленою цибулею.

Готову страву можна подавати з рисом, локшиною або з будь-яким іншим гарніром.

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