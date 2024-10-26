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Небанальна вечеря за 20 хвилин: домашні з’їдять цю курочку разом із тарілкою (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Готується швидко, а виходить дуже смачно
Готується швидко, а виходить дуже смачно. Фото instagram.com/anny.cooking

Прекрасний рецепт з куркою та овочами

Після довгого дня часто буває складно знайти сили для приготування смачної та корисної вечері. Хочеться чогось швидкого, але не просто перекушування, а повноцінної страви, яка принесе користь і порадує смаком. У такі моменти справжнім порятунком стане рецепт курки з овочами по-азійськи. Ця страва готується швидко, включає корисні овочі та соковите куряче філе, а пікантний кисло-солодкий соус надає їй особливого смаку.

Рецептом курки по-азійськи поділилася в Instagram блогер @anny.cooking.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 1 шт.;
  • Крохмаль — 2 ст.л;
  • Цибуля — 1/2 шт.;
  • Болгарський перець — 1/2 шт.;
  • Брокколі — 100 г;
  • Печериці — 7-8 шт.;
  • Часник — 1-2 зубчики;
  • Імбир – 20 г;
  • Мед — 2 ст.л;
  • Соєвий соус — 100 мл;
  • Кунжут;
  • Зелений лук.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Солимо, перчимо та обвалюємо в крохмалі.
  2. Перець, цибуля, гриби та броколі нарізаємо великими кубиками. Імбир та часник нарізаємо дрібно.
  3. На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо і до золотистого кольору смажимо куряче філе. Додаємо овочі та смажимо все разом ще 5 хвилин. На овочах має з’явитися золотиста скоринка.
  4. До продуктів додаємо мед, соєвий соус та постійно перемішуємо. Готуємо до загустіння соусу.
  5. Після приготування посипаємо кунжутом та зеленою цибулею.

Готову страву можна подавати з рисом, локшиною або з будь-яким іншим гарніром.

Раніше ми ділилися рецептом теплого салату з гарбуза.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Курка #Готуємо вдома