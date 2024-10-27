Вы влюбитесь в этот вкус: рецепт уникального тыквенного соуса со спагетти
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Вкусный и необычный рецепт
Тыква — один из самых популярных осенних ингредиентов, и чаще всего ее используют для приготовления каш и десертов, таких как кексы или запеканки. Но из тыквы также можно готовить соусы.
Этот рецепт пикантного соуса из тыквы в сочетании со спагетти точно понравится любителям нетривиальных вкусов. Сочетание сладковатой тыквы, нежной горгонзолы и ароматных специй делает пасту по-настоящему интересной и насыщенной. Попробуйте этот рецепт, которым поделилось издание Papilot и откройте для себя новый способ готовить из тыквы.
Как приготовить соус из тыквы
Ингредиенты:
- Спагетти;
- оливковое масло;
- тыквенное пюре — 200 г;
- горгонзола — 150 г;
- тертый пармезан — горсть;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук-порей;
- грецкие орехи — горсть;
- свежемолотый черный перец;
- морская соль — 1 ч.л;
- чили;
- тертая цедра лимона;
- корица — 1 ч.л;
- прованские травы — 1 ч.л;
- бальзамический уксус — 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке.
- Потушите нарезанный лук-порей. Обжарьте измельченный чеснок.
- Запеченную тыкву соедините с луком и чесноком, а затем измельчите в пюре.
- Добавьте в соус остальные ингредиенты (кроме орехов и пармезана).
- Грецкие орехи слегка обжарьте и измельчите.
- Соедините макароны с тыквенным соусом.
- Перед подачей посыпьте блюдо грецкими орехами и пармезаном и сбрызните оливковым маслом.
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