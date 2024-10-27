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Вы влюбитесь в этот вкус: рецепт уникального тыквенного соуса со спагетти

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Так тыкву вы еще не готовили
Так тыкву вы еще не готовили

Вкусный и необычный рецепт

Тыква — один из самых популярных осенних ингредиентов, и чаще всего ее используют для приготовления каш и десертов, таких как кексы или запеканки. Но из тыквы также можно готовить соусы.

Этот рецепт пикантного соуса из тыквы в сочетании со спагетти точно понравится любителям нетривиальных вкусов. Сочетание сладковатой тыквы, нежной горгонзолы и ароматных специй делает пасту по-настоящему интересной и насыщенной. Попробуйте этот рецепт, которым поделилось издание Papilot и откройте для себя новый способ готовить из тыквы.

Как приготовить соус из тыквы

Ингредиенты:

  • Спагетти;
  • оливковое масло;
  • тыквенное пюре — 200 г;
  • горгонзола — 150 г;
  • тертый пармезан — горсть;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук-порей;
  • грецкие орехи — горсть;
  • свежемолотый черный перец;
  • морская соль — 1 ч.л;
  • чили;
  • тертая цедра лимона;
  • корица — 1 ч.л;
  • прованские травы — 1 ч.л;
  • бальзамический уксус — 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке.
  2. Потушите нарезанный лук-порей. Обжарьте измельченный чеснок.
  3. Запеченную тыкву соедините с луком и чесноком, а затем измельчите в пюре.
  4. Добавьте в соус остальные ингредиенты (кроме орехов и пармезана).
  5. Грецкие орехи слегка обжарьте и измельчите.
  6. Соедините макароны с тыквенным соусом.
  7. Перед подачей посыпьте блюдо грецкими орехами и пармезаном и сбрызните оливковым маслом.

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