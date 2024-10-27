Вы влюбитесь в этот вкус: рецепт уникального тыквенного соуса со спагетти

Вкусный и необычный рецепт

Тыква — один из самых популярных осенних ингредиентов, и чаще всего ее используют для приготовления каш и десертов, таких как кексы или запеканки. Но из тыквы также можно готовить соусы.

Этот рецепт пикантного соуса из тыквы в сочетании со спагетти точно понравится любителям нетривиальных вкусов. Сочетание сладковатой тыквы, нежной горгонзолы и ароматных специй делает пасту по-настоящему интересной и насыщенной. Попробуйте этот рецепт, которым поделилось издание Papilot и откройте для себя новый способ готовить из тыквы.

Как приготовить соус из тыквы

Ингредиенты:

Спагетти;

оливковое масло;

тыквенное пюре — 200 г;

горгонзола — 150 г;

тертый пармезан — горсть;

чеснок — 2 зубчика;

лук-порей;

грецкие орехи — горсть;

свежемолотый черный перец;

морская соль — 1 ч.л;

чили;

тертая цедра лимона;

корица — 1 ч.л;

прованские травы — 1 ч.л;

бальзамический уксус — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Приготовьте макароны согласно инструкции на упаковке. Потушите нарезанный лук-порей. Обжарьте измельченный чеснок. Запеченную тыкву соедините с луком и чесноком, а затем измельчите в пюре. Добавьте в соус остальные ингредиенты (кроме орехов и пармезана). Грецкие орехи слегка обжарьте и измельчите. Соедините макароны с тыквенным соусом. Перед подачей посыпьте блюдо грецкими орехами и пармезаном и сбрызните оливковым маслом.

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