Зігріватиме зимовими вечорами: якщо залишились яблука — приготуйте ванільну настоянку

Смачний ароматний напій

Окрім глінтвейну восени досить популярними напоями для дорослих є різноманітні настоянки. На їх основі готують коктейлі чи вживають інколи просто так.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ванільної настоянки, основним інгредієнтом якої є яблука. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати яблучно-ванільну настоянку

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

коричневий цукор – 100 г;

спирт – 250 мл;

вода – 350 мл;

Спосіб приготування: