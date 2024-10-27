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Зігріватиме зимовими вечорами: якщо залишились яблука — приготуйте ванільну настоянку

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Готується легко та просто
Готується легко та просто. Фото ru.freepik.com

Смачний ароматний напій

Окрім глінтвейну восени досить популярними напоями для дорослих є різноманітні настоянки. На їх основі готують коктейлі чи вживають інколи просто так.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ванільної настоянки, основним інгредієнтом якої є яблука. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати яблучно-ванільну настоянку

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • коричневий цукор – 100 г;
  • спирт – 250 мл;
  • вода – 350 мл;

Спосіб приготування:

  1. Яблука почистити та нарізати дрібним кубиком, присипати ванільним цукром та скласти у банку.
  2. Додати спирт, розведений водою у пропорції 1:1.
  3. Банку залишити у темному місці на два тижні. Періодично її діставати та обережно перемішувати яблука.
  4. Профільтрувати настоянку через декілька шарів марлі та добре відтиснути яблука.
  5. Приготувати сироп, змішавши 100 мл води з цукром та проваривши протягом 5 хвилин.
  6. Змішати сироп з алкогольною основою та ще раз відфільтрувати.
  7. Розлити настоянку у пляшки та залишити у темному місці ще на декілька днів.
  8. Подавати охолодженим.
Теги:
#Яблука #Настоянка #Готуємо вдома