Зігріватиме зимовими вечорами: якщо залишились яблука — приготуйте ванільну настоянку
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Смачний ароматний напій
Окрім глінтвейну восени досить популярними напоями для дорослих є різноманітні настоянки. На їх основі готують коктейлі чи вживають інколи просто так.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ванільної настоянки, основним інгредієнтом якої є яблука. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".
Як приготувати яблучно-ванільну настоянку
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- коричневий цукор – 100 г;
- спирт – 250 мл;
- вода – 350 мл;
Спосіб приготування:
- Яблука почистити та нарізати дрібним кубиком, присипати ванільним цукром та скласти у банку.
- Додати спирт, розведений водою у пропорції 1:1.
- Банку залишити у темному місці на два тижні. Періодично її діставати та обережно перемішувати яблука.
- Профільтрувати настоянку через декілька шарів марлі та добре відтиснути яблука.
- Приготувати сироп, змішавши 100 мл води з цукром та проваривши протягом 5 хвилин.
- Змішати сироп з алкогольною основою та ще раз відфільтрувати.
- Розлити настоянку у пляшки та залишити у темному місці ще на декілька днів.
- Подавати охолодженим.