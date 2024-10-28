Не салат, а произведение искусства: закуска "Грибная поляна", которую ставят для самых дорогих гостей (видео)

Этот салат точно следует приготовить

Закуски бывают как простые, так и более сложные. Если вы уже готовили элементарный салат-намазку, и хотите найти более сложный рецепт, который можно поставить на стол перед самыми дорогими гостями – обратите внимание на следующий рецепт.

Закуска "Грибная поляна" готовится просто и целиком из простых и понятных продуктов. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет, и он действительно стоит внимания и точно станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Шампиньоны — 300 г

Лук – 1 шт.

Копченое филе — 300 г

Сыр — 100 г

Соломка — 150 г

Маринованные опята — 100 г

Майонез — 150 г

Чеснок – 2-3 зуб.

Укроп – 2-3 шт.

Щепотка соли

Способ приготовления:

Начинаем с приготовления соуса. Соединяем майонез, измельченные чеснок и укроп, а также добавляем щепотку соли и немного соли. Все тщательно перемешиваем. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем на растительном масле с луком. Отваренные яйца натираем на мелкой терке и выкладываем их на дно формы для сборки салата. Смазываем яйца слоем соуса. Охлажденные жареные шампиньоны выкладываем следующим слоем салата и разравниваем ложкой. Добавляем слой соуса. Копченое куриное филе нарезаем кусочками и посыпаем тертым сыром. Накрываем пищевой пленкой и отправляем салат в холодильник как минимум на 3-4 часа. Перед подачей кольцо снимаем. Со стороны смазываем салат майонезом и декорируем соленой соломкой, формируя бортики. Сверху выкладываем маринованные грибочки и веточки укропа.

Салат можно сразу подавать на стол. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную шарлотку.