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Не салат, а произведение искусства: закуска "Грибная поляна", которую ставят для самых дорогих гостей (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень красивый праздничный салат
Очень красивый праздничный салат. Фото Лилия Цвит

Этот салат точно следует приготовить

Закуски бывают как простые, так и более сложные. Если вы уже готовили элементарный салат-намазку, и хотите найти более сложный рецепт, который можно поставить на стол перед самыми дорогими гостями – обратите внимание на следующий рецепт.

Закуска "Грибная поляна" готовится просто и целиком из простых и понятных продуктов. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет, и он действительно стоит внимания и точно станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Копченое филе — 300 г
  • Сыр — 100 г
  • Соломка — 150 г
  • Маринованные опята — 100 г
  • Майонез — 150 г
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Укроп – 2-3 шт.
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Начинаем с приготовления соуса. Соединяем майонез, измельченные чеснок и укроп, а также добавляем щепотку соли и немного соли. Все тщательно перемешиваем.
  2. Яйца отвариваем, охлаждаем и чистим. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем на растительном масле с луком.
  3. Отваренные яйца натираем на мелкой терке и выкладываем их на дно формы для сборки салата. Смазываем яйца слоем соуса.
  4. Охлажденные жареные шампиньоны выкладываем следующим слоем салата и разравниваем ложкой. Добавляем слой соуса.
  5. Копченое куриное филе нарезаем кусочками и посыпаем тертым сыром. Накрываем пищевой пленкой и отправляем салат в холодильник как минимум на 3-4 часа.
  6. Перед подачей кольцо снимаем. Со стороны смазываем салат майонезом и декорируем соленой соломкой, формируя бортики. Сверху выкладываем маринованные грибочки и веточки укропа.

Салат можно сразу подавать на стол. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную шарлотку.

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#Рецепт #Салат #Грибы #Закуска