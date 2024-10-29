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Для этого пирога даже духовку включать не придется: самый простой рецепт, теста не нужно касаться (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусный пирог на сковороде
Вкусный пирог на сковороде. Фото Freepik/ИИ

Как приготовить яблочный пирог

Мало кто знает, но не вся выпечка сложная и нуждается в духовке. Мы говорили, как приготовить вкусное печенье на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного яблочного пирога, который готовится таким же способом.

Для теста не нужен миксер, вам даже не придется прикасаться к нему руками. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вместе".

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 шт. (большое)
  • Сахар – по вкусу (для посыпания яблок)

Для теста:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Мука – 150 г
  • Кефир – 100 мл
  • Сода – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 60 мл
  • Какао – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте яблоко кружочками, удалите сердцевину. Посыпьте сахаром.
  2. Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир, соду, растительное масло и муку.
  3. Если хотите шоколадный пирог, добавьте какао. Перемешайте до однородной смеси.
  4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите на дно пергаментную бумагу, смажьте ее растительным маслом.
  5. Выложите яблоки на дно сковороды. Залейте тестом.
  6. Жарьте на среднем огне под крышкой около 25-30 минут с одной стороны и 15-20 минут с другой. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и можно смаковать. Также мы делились рецептом вкусных ленивых пельменей.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка