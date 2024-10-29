Для этого пирога даже духовку включать не придется: самый простой рецепт, теста не нужно касаться (видео)

Как приготовить яблочный пирог

Мало кто знает, но не вся выпечка сложная и нуждается в духовке. Мы говорили, как приготовить вкусное печенье на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного яблочного пирога, который готовится таким же способом.

Для теста не нужен миксер, вам даже не придется прикасаться к нему руками. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вместе".

Ингредиенты:

Яблоки – 1 шт. (большое)

Сахар – по вкусу (для посыпания яблок)

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – по вкусу

Мука – 150 г

Кефир – 100 мл

Сода – 1 ч. л.

Растительное масло – 60 мл

Какао – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте яблоко кружочками, удалите сердцевину. Посыпьте сахаром. Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир, соду, растительное масло и муку. Если хотите шоколадный пирог, добавьте какао. Перемешайте до однородной смеси. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите на дно пергаментную бумагу, смажьте ее растительным маслом. Выложите яблоки на дно сковороды. Залейте тестом. Жарьте на среднем огне под крышкой около 25-30 минут с одной стороны и 15-20 минут с другой. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и можно смаковать. Также мы делились рецептом вкусных ленивых пельменей.