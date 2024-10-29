Для этого пирога даже духовку включать не придется: самый простой рецепт, теста не нужно касаться (видео)
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Как приготовить яблочный пирог
Мало кто знает, но не вся выпечка сложная и нуждается в духовке. Мы говорили, как приготовить вкусное печенье на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного яблочного пирога, который готовится таким же способом.
Для теста не нужен миксер, вам даже не придется прикасаться к нему руками. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вместе".
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 шт. (большое)
- Сахар – по вкусу (для посыпания яблок)
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – по вкусу
- Мука – 150 г
- Кефир – 100 мл
- Сода – 1 ч. л.
- Растительное масло – 60 мл
- Какао – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте яблоко кружочками, удалите сердцевину. Посыпьте сахаром.
- Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Добавьте кефир, соду, растительное масло и муку.
- Если хотите шоколадный пирог, добавьте какао. Перемешайте до однородной смеси.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите на дно пергаментную бумагу, смажьте ее растительным маслом.
- Выложите яблоки на дно сковороды. Залейте тестом.
- Жарьте на среднем огне под крышкой около 25-30 минут с одной стороны и 15-20 минут с другой. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и можно смаковать. Также мы делились рецептом вкусных ленивых пельменей.