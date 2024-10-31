Жуткий рецепт хот-догов "Пальцы ведьмы": дети будут в восторге (видео)
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Аппетитная закуска, которая точно понравится детям
Закуски на Геловин – это то, от чего в восторге как дети, так и взрослые. Если вы уже готовили перекус из лаваша и сыра, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша под ником melissas_healthykitchen поделилась рецептом аппетитных хот-догов, или же сосисок в тесте, которые выполнены в форме "пальцев ведьмы". Если вы ищете идею пикантного жуткого блюда для празднования Геловина – приготовьте их.
Ингредиенты:
- 5 сосисок
- 1 упаковка готового теста
- 1 яйцо
- миндаль
- кетчуп
- сыр
Способ приготовления:
- Сделайте надрезы на сосисках вдоль. Положите внутрь каждой сосиски по длинному кусочку творога.
- Тесто раскатайте. На каждой сосиске сделайте по два надреза поперек – они будут имитировать "суставы" пальцев.
- Заверните сосиски в тесто, сформуйте готовые изделия в форме "пальцев". Сожмите хот-дог в месте разреза, чтобы создать вид пальца, и нажмите большим пальцем на кончике вниз, чтобы создать вид ногтя. Для еще большего сходства сделайте надрезы ножом (как на видео).
- Выложите на выстланный пергаментом противень. Смажьте взбитым яйцом, добавьте кетчуп на место, где должен быть "ноготь" и уложите по миндальному орешку.
- Выпекайте при 190 градусах. Время выпекания – примерно 10-13 минут (или до золотисто-коричневого цвета).
Это не только красиво и тематично, но и очень вкусно. Также мы делились рецептом яркого морковного тортика.