Жуткий рецепт хот-догов "Пальцы ведьмы": дети будут в восторге (видео)

Аппетитная закуска, которая точно понравится детям

Закуски на Геловин – это то, от чего в восторге как дети, так и взрослые. Если вы уже готовили перекус из лаваша и сыра, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша под ником melissas_healthykitchen поделилась рецептом аппетитных хот-догов, или же сосисок в тесте, которые выполнены в форме "пальцев ведьмы". Если вы ищете идею пикантного жуткого блюда для празднования Геловина – приготовьте их.

Ингредиенты:

5 сосисок

1 упаковка готового теста

1 яйцо

миндаль

кетчуп

сыр

Способ приготовления:

Сделайте надрезы на сосисках вдоль. Положите внутрь каждой сосиски по длинному кусочку творога. Тесто раскатайте. На каждой сосиске сделайте по два надреза поперек – они будут имитировать "суставы" пальцев. Заверните сосиски в тесто, сформуйте готовые изделия в форме "пальцев". Сожмите хот-дог в месте разреза, чтобы создать вид пальца, и нажмите большим пальцем на кончике вниз, чтобы создать вид ногтя. Для еще большего сходства сделайте надрезы ножом (как на видео). Выложите на выстланный пергаментом противень. Смажьте взбитым яйцом, добавьте кетчуп на место, где должен быть "ноготь" и уложите по миндальному орешку. Выпекайте при 190 градусах. Время выпекания – примерно 10-13 минут (или до золотисто-коричневого цвета).

Это не только красиво и тематично, но и очень вкусно. Также мы делились рецептом яркого морковного тортика.