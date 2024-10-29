Беремо лаваш і трохи сиру: діти будуть в захваті від такого сніданку на Геловін (відео)

Цей перекус можна приготувати просто і швидко

Прості смаколики — це рецепти, які не потребують великої кількості часу на зусиль. Ми розповідали, як приготувати смачне печиво на сковороді. Тепер ділимось рецептом апетитних "гарбузиків" з лаваша та сиру. Діти будуть в захваті від такого сніданку на Геловін.

Рецептом у своєму інстаграм-акаунті поділилась кулінарна блогерка під ніком sierra.honeycutt. З наведеної кількості інгредієнтів виходить дві порції

Інгредієнти:

Лаваш круглий — 4 шт

Сир твердий — 200 г

Спосіб приготування:

З лавашів вирізаємо однакові гарбузики (достатньо просто вирізати нижню виїмку, а верх обрізати так, щоб були і виїмка, і хвостик). Можна зробити паперовий шаблон — так буде ще простіше. Два лаваші залишаємо так, а у другої пари вирізаємо ще отвори — "очі-трикутники" та "рот". Сир натираємо на тертці. Вмикаємо духовку на розігрів та формуємо "гарбузики". На деко, застелене пергаментом, кладемо нижні лаваші — ті, що без отворів посередині. На них викладаємо натертий сир. Зверху накриваємо лавашами, в яких є отвори. Запікаємо в духовці до розплавлення сиру.

При бажанні можна перед випіканням змастити збитим яйцем — тоді гарбузики будуть золотистими. Також ми розповідали, як приготувати апетитне печиво з яблучною начинкою.