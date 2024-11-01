Укр

Возьмите лаваш, и приготовьте голубцы новым способом: как быстро сделать любимое блюдо (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. Фото Скриншот YouTube/Секрети Кулінарії від Надії

Приготовьте популярное блюдо по-новому

Голубцы — любимое многими блюдо, которое обычно готовят из капусты с начинкой. Но находчивые хозяйки придумали, как ускорить приготовление и добавить блюду изюминку. В этом рецепте капустные листья заменяет тонкий лаваш, который избавит от необходимости возиться с капустой и придает блюду особую нежность и легкость. Сочные рулетики из говяжьего фарша с рисом и ароматными овощами тушатся на мягкой картофельной подушке и впитывают насыщенный томатный соус, создавая восхитительное сочетание вкусов.

Оригинальным рецептом ленивых голубцов поделилась автор YouTube-канала "Секрети кулінарії від Надії".

Как готовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий — 400г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Сливочное масло — 20г;
  • Рис — 2 ст.л.;
  • Перетертые томаты — 3 ст.л.;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Лаваш;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Готовим начинку. В фарш добавляем нарезанный кубиками лук, промытый рис, соль и перец. Хорошо перемешиваем и даем постоять.

2. Обжариваем лук и натертую на крупной терке морковь.

3. Лаваш нарезаем на квадраты.

4. Смешиваем яйцо с 2 ст.л. сметаны и полученной смесью смазываем лаваш.

5. На смазанный соусом лаваш выкладываем фарш и заворачиваем голубцы.

6. К зажарке из лука и моркови добавляем перетертые томаты, приправу и нарезанный кружочками картофель.

7. На овощную подушку выкладываем голубцы и смазываем смесью сметаны и яйца, если она осталась. Добавляем немного кипяченой воды и тушим до готовности.

Этот рецепт порадует любителей голубцов и добавит разнообразие на ваш стол!

Теги:
#Рецепты #Голубцы #Готовим дома